韓國人氣男團ATEEZ再掀跨界聯名話題！這次攜手日本生甜甜圈品牌I’m donut ?推出期間限定合作企劃，將最新迷你專輯《GOLDEN HOUR : Part.6》的視覺概念融入甜點設計，不只有限定口味，還推出粉絲必收的聯名毛毯與成員小卡。活動自11月27日起已在台北限定販售，ATINY（ATEEZ粉絲名稱）可以把握機會朝聖。

圖／I’m donut ? Taipei提供

ATEEZ聯名甜甜圈118元！松露香草白巧克力登場

這次聯名以ATEEZ新專輯「CRASH TO BEGIN」為設計靈感，將專輯代表性的黑、白、灰色調融入甜甜圈外觀，透過不同色彩交錯呈現大理石紋路，每顆成品的紋理都有些微差異，兼具視覺特色與收藏話題。

圖／I’m donut ? Taipei提供

限定口味為「松露香草白巧克力」，以白巧克力為主要基底，加入香草籽增添甜香，再搭配松露油帶出特殊香氣，讓甜甜圈在奶香與甜味之外，多了一層成熟的風味變化。每顆售價118元，每人限購2顆，每日新鮮製作，售完為止。

ATEEZ聯名毛毯980元！全台限量200條附隨機小卡

除了甜點，這次也推出ATEEZ限定毛毯，將I’m donut ?原創角色I’m-gun融入設計，並以專屬聯名標誌「I’m ATEEZ ?」取代原有字樣。毛毯售價980元，全台限量200條，每日限量100條，每人限購1條。

圖／I’m donut ? Taipei提供

收藏周邊還有額外驚喜，購買1條聯名毛毯即可獲得1張ATEEZ成員隨機小卡，無法指定成員。此外，購買聯名甜甜圈也可加購ATEEZ限定4入盒，每人限購1個，數量有限。

I’m donut ? ATEEZ聯名販售時間、地點一次看

本次合作自2026年11月27日至12月10日限定販售，地點為I’m donut ? Taipei，地址位於台北市大安區敦化南路一段188號1樓。活動期間每日早上9點起開放於指定區域排隊，店家將視現場人流發放號碼牌，禁止夜排及提前占位。號碼牌僅限當日使用，且不代表商品保留，實際供應情況依現場庫存為準。

圖／I’m donut ? Taipei提供

活動資訊

活動期間：2026年11月27日至12月10日

販售地點：I’m donut ? Taipei

地址：台北市大安區敦化南路一段188號1樓

聯名甜甜圈：118元／顆

聯名毛毯：980元／條

圖／I’m donut ? Taipei提供

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