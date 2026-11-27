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厭世灰貓＋小雛菊攻陷手搖店！「龜記 x ZO&FRIENDS」12月設鬧鐘開搶，滿額加購、取貨規定一次看
手搖控鬧鐘設好！龜記茗品（GUIJI）正式宣布攜手人氣插畫 IP「ZO&FRIENDS」，以厭世神情的灰貓搭配招牌小雛菊視覺搶先暖身，並敲定於2026年12月1日啟動首波活動！
由龜記茗品與 ZO&FRIENDS 共同展開，主視覺走手繪塗鴉與小雛菊點綴路線，搭配「因不完美而更完美的朋友們」與「陪你活出小人物的大生活」等概念，試圖把日常喝茶的片刻轉化為帶有療癒感與陪伴感的陪伴體驗。
粉絲最關心的第一波周邊商品，將於2026年12月1日開放預購，依照官方公告規則，單筆實際支付金額每滿200元可加購1個、滿400元可加購2個（以此類推），同款每單限購1個，且加購品項可自由搭配，數量有限、售完為止。
第一波加價購預購商品包含：
🌼ZO&FRIENDS 矽膠杯墊（2入一組），加購價$250
🌼ZO&FRIENDS 單杯飲料提袋，加購價$350
🌼ZO&FRIENDS 輕巧環保杯組，加購價$950
須注意的是，首波周邊加購僅限門市現場消費適用，外送平台（Uber Eats、foodpanda）、線上點餐、電話及社群預約皆不列入；不得與其他優惠、折扣或折抵券併用；商品於預購後陸續交付，領取時必須憑結帳白單並回到原購買門市領取，恕不跨店領取，白單遺失無法補發或領取，離櫃前也建議當場檢查商品狀況。
另外，龜記茗品在店景布置上也下足功夫，包含水磨石櫃台、吧台區與點餐櫃台都能看到小雛菊元素與角色身影現身，趁著在點餐與等待取飲的過程中，找尋更多了拍照打卡的視覺亮點！
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