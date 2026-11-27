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被Threads燒到！ 晴光市場「草莓燉奶」冬季限定開賣 網推「這一味」加了更好吃
草莓控被Threads燒到快衝！位於晴光市場港式甜品老店「双妹嘜養生甜品」，近期有不少網友分享草莓季限定開賣消息及實際品嘗心得，甚至有人晚上經過店家，發現門口聚集不少人潮，才知道原來是為了這碗草莓燉奶而來。
双妹嘜養生甜品以港式傳統糖水、燉奶及紫米甜品受到熟客喜愛，每年冬季草莓產季推出的草莓系列，也是店內備受期待的季節限定品項。今年草莓燉奶開賣後，隨即引起Threads網友討論，有人分享首日開賣就前往品嘗，也有人表示晚間經過時，看到店外聚集不少人潮，才發現是草莓燉奶登場。
「草莓燉奶」以新鮮草莓搭配細緻滑嫩的燉奶，草莓帶有適中的甜度與酸香，入口先吃到水果清爽滋味，接著是濃郁奶香與柔滑口感，酸甜與奶香相互平衡，單碗售價220元。
另一款更受到網友推薦的是「草莓紫米燉奶」，售價250元，以滑嫩燉奶搭配新鮮草莓，再加入香甜軟Q的紫米，讓原本細緻的奶香甜品多了穀物香氣與咀嚼口感，有網友分享品嘗心得，認為草莓甜度適中，搭配燉奶相當合拍，「紫米」口味成為必加配料，讓整碗甜品吃起來更有變化。
双妹嘜養生甜品
．地址：台北市中山區恆安里農安街2巷20號之33
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