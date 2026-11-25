克拉手刀衝！「日出茶太」攜手韓國人氣男團SEVENTEEN官方角色「MINITEEN」推出特別聯名，不織布保冷袋、迷你冰壩杯等聯名周邊可愛且實用，還有「2間主題門市」等你來打卡！

圖／日出茶太提供

連鎖手搖「日出茶太」聯名「MINITEEN」打造4款聯名周邊商品，即日起正式開賣！至實體門市或使用LINE你訂購買任1杯飲品即可加購帶回家，最低29元起。本次聯名周邊有MINITEEN不織布保冷袋、MINITEEN防潑水托特包、MINITEEN角色吸管套及MINITEEN迷你冰壩杯，加購價依序為29元、89元、99元及190元；還將台北天成店、桃機一航店變身主題門市，能夠和喜歡的角色同框。

加購需注意，每筆訂單每款周邊限加價購1件，另可各單品選購1件，合計最多8件。若想4款全收，則有LINE你訂限定「350元組合加購價」，購買鹽烤抹茶蕎麥茶、蜜蘋抹茶芙緹、白玉三倍濃抹茶任1款飲品，即可以350元選購4款周邊各一件。

圖／日出茶太提供

圖／日出茶太提供

除了周邊商品外，「日出茶太」同步開賣4款日本靜岡抹茶新品，有鹽烤抹茶蕎麥茶、蜜蘋抹茶芙緹、白玉三倍濃抹茶與白玉靜岡抹茶拿鐵等，邀請抹茶控到店嘗鮮！聯名活動期間，全品項大杯飲品更換上了「MINITEEN特別聯名杯身」，開喝之前手機先拍！

圖／日出茶太提供

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