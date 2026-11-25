感恩節手搖控暴動！感恩節11月下旬檔期，多家飲料品牌推出限時好康，CoCo都可連續祭出咖啡、珍珠奶茶買一送一，人氣日焙珍珠奶茶2杯只要65元，大苑子與顏太煮皆推新品＋雙杯優惠，這波月底省錢清單快來看！

CoCo都可連4天買一送一！珍奶2杯65元

圖／CoCo都可

迎接感恩節推出連續4天優惠，分成咖啡及奶茶兩波登場。11月23日至24日「咖啡醒腦日」指定職人咖啡、果咖美式及生椰拿鐵系列享同價位買一送一，包含職人美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式等品項，適用門市臨櫃及「都可訂」線上點餐，部分商場門市不適用。

11月25日至26日則接棒推出「週三好友日」，大杯日焙珍珠奶茶買一送一，2杯特價65元，平均每杯32.5元。優惠須透過CoCo官方LINE領取優惠券，再使用線上點餐，每人最多可領2張，最多購買4杯。

圖／CoCo都可

CoCo也與foodpanda合作，即日起至12月30日指定4款飲品享買一送一，包括日式焙茶、日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶及粉角奶茶，實際供應及活動規範依平台頁面為準。

大苑子冬季暖飲紫米紅豆系列、柳丁綠限時2杯129元

圖／大苑子

秋冬暖飲推出全新「紫米紅豆系列」，以軟Q紫米搭配綿密紅豆增添口感層次，其中「許慶良紫米紅豆鮮奶」主打濃醇奶香與穀物紅豆交織，「紫米紅豆奶茶」則讓茶香與配料互相襯托，帶來滿滿飽足感。

圖／大苑子

大苑子經典人氣飲品「台灣鮮搾柳丁綠」也於11月推出最後一波週期優惠，鎖定11月25日與11月30日兩天，大杯2杯特價129元，每日每店限量50組。

圖／清心福全

清心福全秋冬吹起韓系果香風潮，即日起推出新品「安妞柚子綠茶」，將韓國柚子茶融入清爽綠茶中，呈現酸甜解膩的風味。

圖／清心福全

即日起攜手超人氣角色「貓貓蟲咖波」推出第二波聯名贈品活動，至門市任選2杯優多系列飲品，即可免費獲得限量咖波環保提袋1個，數量有限，送完為止。

顏太煮水梨絲絨奶蓋 加10元多1杯

圖／顏太煮

SÜPERYÁN 顏太煮推出秋季甜香新品「梨來一杯」系列，特別採用獨家研發、嚴選進口水梨醬製作，喝起來帶有清甜的水梨香氣與嚴選茶湯、絲絨奶蓋結合，打造細緻獨家風味。

即日起至11/30，於全門市期間限定購買「水梨絲絨奶蓋茶系列」，可享「+10 元多1杯」優惠！

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