先喝道買一送一！先喝道「草莓新飲品」即將開賣，並同步推出2款冰沙系飲品買一送一；而Mr. WISH「金選烏瓦奶茶」好評再加碼，限時3天任選2杯優惠價99元。

圖／先喝道提供

吃草莓的季節來了！先喝道「莓DAY系列」將於11/27正式上市，主打「草莓雪優」及「草莓雪乳」兩款新飲品。草莓雪優由草莓果漿融合優格與鮮奶打製成冰沙；而草莓雪乳則是草莓果漿搭配香醇鮮奶，喝得到莓香與奶香。特別是這兩款飲品茶底都選用榮獲Monde Selection世界品質評鑑金牌獎的花開茉綠茶，能喝出清雅花香與回甘茶韻。

迎接新品開賣，先喝道「莓DAY系列」於11/27開賣日推出同品項買一送一，草莓雪優、草莓雪乳可自由選擇，優惠後平均下來每杯最低只要33元。每人限購3組（共6杯），限門市現場及「你訂」自取；外送及外送平台不適用，不得與其他優惠併用，數量有限、售完為止。

圖／先喝道提供

而Mr. WISH「金選烏瓦奶茶」熱賣加碼，11/25至11/27，金選烏瓦奶茶、金選烏瓦波霸奶茶任選2杯只要99元，於Mr. WISH全台門市同步開跑（科技廠櫃位門市除外），限實體門市使用，不適用外送服務及第三方外送平台，且不與其他優惠合併使用。

圖／Mr. WISH 希望好茶提供

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