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秒殺級伴手禮再+1！義美「芝士布丁蛋糕」鹹香開賣 人氣3口味「最新供貨日」一次看
義美布丁蛋糕新口味！不只春上布丁新品雙色蛋糕，義美再推新口味「芝士布丁蛋糕」，吃得出濃郁芝士香氣，搶攻神級伴手禮市場。
繼巧克力、芝麻等口味後，義美爆紅布丁蛋糕新品「芝士布丁蛋糕」即日起新登場，表層撒上帕瑪森起司粉，搭配鬆軟綿密蛋糕體，堪稱「鹹甜永動機」讓人一吃停不下來。
義美「芝士布丁蛋糕」門市售價每個155元，為奶蛋素。同步公布近期「布丁蛋糕系列」供應日，11/24、11/26、12/1、12/3販售芝士口味，11/25、11/28、12/2、12/5販售濃巧克力口味，而原味則於11/27、12/4限量販售。
需注意的是，「布丁蛋糕系列」為義美門市專售，想要購買建議提前致電門市確認是否有貨，以免撲空。
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