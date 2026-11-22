爆紅販賣機奶茶！近日Threads上這瓶「誠意奶茶」引發熱議，不少網友都被燒到跑去搶購卻撲空，由此看出這款奶茶的爆紅效應。

圖／原茶製所粉專

由原茶製所出品的「誠意奶茶」成為Threads上最新話題，其茶飲販賣機販售的「誠意奶茶」不甜不膩，喝得到茶香與奶香巧妙融合，每瓶450ml、售價50元，銅板價更讓大批網友躍躍欲試。

業者收到不少人反映完售了，便積極補貨，並補充「補貨時間目前沒有固定～我們會儘量讓大家都買得到」。目前原茶製所販賣機設置於環狀線橋和站、環狀線板橋站、桃園青埔置地廣場等3處，有眾多網友紛紛許願「敲碗屏東」、「許願台南」、「北車跟中山很需要」，而「誠意奶茶」另有在官網販售，容量為580ml，每瓶售價70元。

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