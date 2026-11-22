到星巴克外帶咖啡，連坐著等飲料都不行？有網友發文抱怨，日前到台北世貿附近的星巴克購買拿鐵，眼見店內超過一半的座位空著，便找了位置坐下等待製作，沒想到店員卻告知「點外帶的不能坐下等」，讓他相當錯愕。

2026-11-22 17:10