早起喝奶茶省很大！7-ELEVEN現萃茶「2款人氣奶茶」只要30元 帶環保杯再省5元
早起喝30元奶茶！7-ELEVEN期間限定「2款奶茶」早晨時段半價，每杯只要30元，自帶環保杯還能再折5元。
7-ELEVEN「用奶茶說早安」活動夯，即日起至11/24，每日7:00-10:00期間，梔子花奶青、琥珀小葉奶茶2款飲品優惠價30元（原價60元），有冰熱可選。需注意，該活動限現萃茶門市，商品數量以各門市實際兌換及販售數量為準。
部分指定門市不參與，相關門市詳情請見官網公告。
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