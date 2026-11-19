「轉運茶」爆紅！手搖飲「轉運茶」在各社群引發熱議，吸引網友跟風朝聖，但先不論是否有轉運效果，都有不少人認為「多了一個喝手搖的理由」。

不只50嵐推薦點法爆紅！近期Threads上掀起「轉運茶」風潮，每家品牌轉運茶口味也不同，像是50嵐「中杯三分糖、溫的紅茶拿鐵+波霸」，以及清心福全「綠+紅」等代表飲品。

清心福全的轉運茶是「綠+紅」。圖／清心福全提供

有網友好奇發問，為何這些飲品喝了能轉運？有人笑回「改的是五十嵐店員的命運」、「不知道 心理作用」，還有現實派的表示「能改運的只有彩券行」。另外，也有人分享「我每次心情不好都去喝」，喝完會開心也算是另一種好效果。

此外，Threads上有網友是綠茶愛好者，分享了另一版綠茶派轉運茶清單，並補充道「幫飲料店員工平息一下很難做的飲料」，也吸引了不少人留言推薦自己的偏好飲品。

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