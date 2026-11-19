史努比可麗餅！來自日本的法式可麗餅咖啡屋「gelato pique cafe」攜手PEANUTS推出期間限定聯名餐點，邀請史努比與好朋友們同樂，為冬日甜點增添療癒感！

圖／gelato pique cafe Taiwan提供

不只日本有！gelato pique cafe x PEANUTS攜手合作10週年，聯名限定餐點即日起登台，聯名主題以歡樂派對為靈感，在可麗餅中融入史努比與好朋友們的可愛巧思，還有10款不同圖案的Special topping，可以自由挑選，打造自己專屬的驚喜甜點。

圖／gelato pique cafe Taiwan提供

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除了聯名限定可麗餅外，飲品部分也有暖心奶茶與熱巧克力，各式聯名餐點有了史努比的加持變得更加療癒且溫馨。

圖／gelato pique cafe Taiwan提供

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本次聯名於gelato pique cafe大巨蛋店、台北A8店、林口三井店限定登場。大巨蛋店已開始供應聯名餐點，而台北A8店、林口三井店則自今(19)日14:00起開跑。各門市每日限量供應，售完為止。

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