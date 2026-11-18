手搖控衝了！Mr.WISH「金選烏瓦波霸奶茶」限時49元 外送「2款人氣果茶買1送1」
奶茶控開喝！「Mr.WISH希望好茶」推出新奶茶，並推出嘗鮮價只要49元，就能買到新品波霸奶茶，還有「免費加一份波霸」為咀嚼控謀福利！
連鎖手搖飲「Mr.WISH希望好茶」推出新品「金選烏瓦」系列，選用100%單一產區烏瓦紅茶，打造金選烏瓦奶茶、金選烏瓦鮮奶茶與金選烏瓦椪糖奶蓋等3款新飲品，讓奶茶控多一款新選擇。
新品開賣祭優惠，即日起至11/20，金選烏瓦奶茶嘗鮮價49元（原價60元）、金選烏瓦鮮奶茶嘗鮮價59元（原價70元）、金選烏瓦椪糖奶蓋嘗鮮價69元（原價75元），而金選烏瓦奶茶、金選烏瓦鮮奶茶都可免費加一份波霸，變身茶香升級版珍奶。需注意，本活動限Mr.WISH實體門市，外送與第三方平台不適用，且不得與其他優惠併用。
而配合新品上市，Mr.WISH同步推出Y2K主題「金萃杯」，復古街頭設計與呼應烏瓦紅茶的琥珀色澤，為茶飲增添潮流風格。
同場加映：Uber Eats「人氣果茶買一送一」
Mr.WISH希望好茶攜手Uber Eats推買一送一優惠，即日起至11/30，「百香綠茶(L)」、「荔枝紅茶(L)」同品項買一送一，優惠詳細內容以App顯示為準。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。