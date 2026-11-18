手搖控的應援魂準備好！人氣手搖「特好喝」看準韓系紫色甜點風潮，強勢推出全新「紫玉系列」新品，驚喜攜手韓國潮流眼鏡品牌「BLUE ELEPHANT」應援，加碼指定BTS粉絲完成門市打卡任務，就能直接免費爽喝大杯新品！

圖／特好喝提供

特好喝本次嚴選台灣在地的「台農73號紫玉甘薯」，打造出紫色控絕對會瘋狂的兩大系列、共7款秋冬限定飲品：

◉波啷嘿紫玉蒙布朗系列：

以細緻堆疊的紫玉蒙布朗與濃郁奶蓋為主打，帶來如甜點般的絕佳視覺與味覺饗宴。包含茶香清新的「紫玉三茉」、帶有蕎麥與焦糖香氣的「紫玉穀王」，以及苦甜交織的「紫玉抹茶」。

圖／特好喝提供

◉波啷嘿紫玉系列：

主打綿密薯泥與乳品的完美融合，推出包含「紫玉三茉輕潤奶」、「紫玉穀王輕潤奶」，以及口感清涼的冰沙款「紫玉抹茶沙沙」，與冷熱皆宜的經典「紫玉鮮奶」。

圖／特好喝提供

回饋廣大粉絲，特好喝特別策劃了限時紫色應援企劃，活動細節與參與方式：

圖／特好喝提供

◉限時免費喝大杯新品：

自11/19至11/22，限時4天，凡攜帶BTS演唱會門票或相關應援周邊，前往全台門市完成指定拍照打卡任務，即可免費兌換大杯「紫玉三茉」1杯（每店活動期間限量50杯，送完為止）。

◉抽偶像同款眼鏡與刮刮卡驚喜：

於11/19 至 11/22 在官方IG指定社群貼文按讚、分享、留言「紫愛你」並填寫表單，即有機會抽中 BTS 成員配戴同款的「BLUE ELEPHANT 眼鏡（共計25支）」，以及各類折價券。另外，於11/19至12/19期間，凡購買指定紫玉系列新品，即可獲得「限定刮刮卡」，把特好喝金卡與人氣墨鏡帶回家！

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