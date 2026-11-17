手搖控暴動！ 「可不可熟成紅茶」今年冬季迎來最強跨界，11/24起重磅攜手日本知名選貨品牌「BEAMS DESIGN」，將標誌性的美式街頭休閒與丹寧工裝風完美注入手搖飲日常！

圖／可不可熟成茶行提供

最新帶來重磅升級回歸3款日本靜岡「焙茶入魂」系列新品，嚴選日本皇室御用「滿壽多園」靜岡直送焙茶，將原葉大火煎焙並超細磨至1000目，結合中深焙烏龍茶骨，帶來極致的日系味蕾饗宴：

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．極上焙茶烏龍奶（街邊中杯 55 元、大杯 70 元 / 商場大杯 80 元）：雙重焙火交織出焦糖堅果般的溫潤奶香，加 10 元可升級歐蕾。

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．白玉紅豆烏龍歐蕾（街邊中杯 70 元、大杯 85 元 / 商場大杯 95 元）：將蜜漬紅豆泥與軟Q白玉珍珠完美融入鮮奶茶，神還原日式大福的多層次口感（加 10 元可升級燕麥奶）。

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．黑葉荔枝烏龍（街邊中杯 55 元、大杯 65 元 / 商場大杯 75 元）：輕焙烏龍注入濃郁甜香的黑葉荔枝果露，搭配每日特製的軟嫩「荔枝凍」，花果香與咀嚼感完美交織。

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此次聯名以可不可經典深藍搭配 BEAMS 招牌橘色，結合重磅丹寧布料與美式鎖鏈刺繡工藝，打造兼具機能與時髦感的潮流配件。只要至門市單筆購買任 4 杯飲品，即可獲得周邊加購資格（單筆最多限購 7 個）：

⊙不鏽鋼吸管隨飲杯（加購價 880 元）：750ml 陶瓷內膽大杯身，附質感提把與粗吸管，底部防滑設計，環保又實用。

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⊙單肩刺繡托特包（加購價 638 元）：五面剪裁牛仔布包，超大容量並附內袋，隨性一揹秒變身 CITY BOY / CITY GIRL。

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⊙丹寧刺繡棒球帽（加購價 588 元）：柔軟百搭的牛仔布料，可自由調整頭圍，輕鬆駕馭街頭潮流。

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⊙撞色飲料提袋－藍／米（加購價 438 元）：丹寧帆布時髦撞色，背面貼心設計卡片收納口袋。

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⊙可調節斜背零錢包－藍／米（加購價 398 元）：Outdoor 風格百搭小包，背面採網布防染色設計，輕便俐落。

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粉絲必看！歡慶這波日系強檔聯名，可不可同步祭出超強好康回饋：

1.買新品送刺繡布貼盲包：11月24日至12月21日止，單筆購買 2 杯新品即可免費獲贈「刺繡布貼盲包」乙個（共 4 款造型隨機贈送，數量有限送完為止）。

2.免費質感店卡：全台門市同步推出共 12 款插畫風「年曆活動店卡」，供消費者免費索取蒐集。

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3.會員升級優惠：11月24日至12月7日，會員於系統可領取專屬升級券，享有購買「極上焙茶烏龍奶」免費升級歐蕾，或是「白玉紅豆烏龍歐蕾」免費升級燕麥奶的好康。

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