歲末時刻，「摩斯漢堡」推出一系列冬季饗宴。即日起上市的「和牛二重奏起司堡」選用澳洲和牛製成100%和牛漢堡排，煎製後將雙片和牛漢堡排與馬茲瑞拉起司、切達起司及炒洋菇，交錯堆疊，再淋上蒜香照燒醬，帶來鹹甜交織的豐富層次，每份159元。12月15日前，會員購買「和牛二重奏起司堡＋雞塊月亮薯組＋大杯冰紅茶」優惠價239元。

2026-11-17 00:01