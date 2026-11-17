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神級伴手禮再進化！春上布丁蛋糕「夢幻雙色蛋糕」10店限定 可可控鎖定「黑曜可可」雙倍濃郁超罪惡
春上布丁蛋糕出招了！神級伴手禮「布丁蛋糕」最新夢幻版現身，草莓與可可一次滿足，全台限定10店販售，不僅顏值高，品嘗起來一樣讓人驚豔！
伴手禮名店「春上布丁蛋糕」新打造夢幻雙色蛋糕「莓好巧遇」，由草莓蛋糕與可可蛋糕交織成雙色紋理，吃得到酸甜草莓凍粒與顆顆水滴巧克力，酸甜草莓搭濃醇可可將層次感拉到最滿。售價170元，每日限量販售，建議提前3天預訂，且僅在10家春上布丁蛋糕門市販售：竹北文興、新竹巨城、台北迪化、台北車站、板橋環球、桃園高鐵、新竹高鐵、台中新光、台中三井、台中中友店。
此外，可可控也有「黑曜可可」口味必入手，濃醇加倍的雙重可可融入柔軟蓬鬆的蛋糕裡，同樣搭配顆顆水滴巧克力增添口感，堆疊出來的可可香氣堪稱一絕。這款售價165元，全台春上布丁蛋糕門市都能買到。
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