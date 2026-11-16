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星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克官網
圖／摘自星巴克官網

星巴克買一送一！即日起限時4天，星巴克針對「4款指定飲品」祭出買一送一，從提神美式到人氣款星冰樂都包含在內。

11/16至11/19，星巴克推出「暖冬心意 就用星送禮」活動，星禮程會員使用星送禮購買大杯「那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂」雙杯組享其中一杯由星巴克招待，相當於買一送一。

價格方面，大杯那堤雙杯組優惠價140元、大杯美式咖啡雙杯組優惠價115元、大杯焦糖瑪奇朵雙杯組優惠價160元、大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組優惠價150元。

需注意的是，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，且飲料雙杯組需一次兌換；限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數，星星可累計。更多注意事項依官方公告為準。

圖／星巴克提供
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星冰樂 咖啡 App 星巴克買一送一

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