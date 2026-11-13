帶毛孩朝聖！ 鬍子茶快閃變身「狗狗烘焙坊」 5款擬真玩具必搶、主人開喝麝香葡萄「狗汁」
主人喝手搖、狗狗啃玩具！ 手搖飲品牌「WHO'S TEA鬍子茶」看準寵物商機，推出全新企劃「Pawfect Tea Time毛孩午茶時光」，將多間門市華麗大改造，變身成仙氣爆棚的「毛孩玩具烘焙概念店」，更同步祭出超燒的麝香葡萄新品，讓全台毛孩爸媽們陷入瘋狂！
萌度破表！鬍子茶這次發揮創意，將寵物玩具打造成宛如剛出爐的高級手作烘焙點心，首波於台中門市限定開賣5款超逼真、質感滿分的造型玩具，包含：
．胖胖漢堡狗（HAMBURDOG，藏食玩具｜售價380元）
．海鹽扭結麵包（SALTY PRETZEL，咬咬玩具｜售價130元）
．生乳泡芙小狗（CREAM PUFF，咬咬玩具｜售價100元）
．窯烤法棍小狗（FRENCH BAGUETTE，咬咬玩具｜售價200元）
．奶油小鬆餅（BUTTER WAFFLE，咬咬玩具｜售價150元）
鬍子茶同步寵愛主人，重磅推出秋季限定的水果系列新品，首推嚴選飽滿多汁麝香葡萄、結合人氣梔子花青茶的「麝香葡萄梔子花」（售價75元），果香馥郁迷人、尾韻伴隨輕柔花香，堪稱野餐清爽解膩首選。
另一款專為奶蓋控打造的「白鬍子麝香葡萄梔子花」（售價85元），則在清雅的花果茶頂端鋪上厚厚一層招牌綿密白鬍子奶霜，多層次豐富口感直接升級成神仙級下午茶。
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