手搖飲超強跨界！ 萬波x得利塗料推療癒新品「棲心綠奶茶」 會員現折10元、雙杯搶「多多狗杯套」
手搖飲聯名無極限！以創新口味聞名的 萬波島嶼紅茶 宣布首度攜手國際知名塗料品牌「得利塗料」，將2027年度空間趨勢色「棲心綠」完美轉化為全新療癒系手搖，更祭出會員現折10元、買指定品項免費送超萌杯套！
萬波療癒話題新品「棲心綠奶茶」單杯售價65元（僅提供大杯，甜度冰量可調），以萬波招牌「宣橋奶綠」加入抹茶元素，入口帶有綠茶清新、厚實乳香，最後由抹茶微苦尾韻收尾，層次豐富。
11月20日起，凡前往門市購買兩杯「棲心綠奶茶」，即可免費獲得造型超萌的「多多狗杯套」。每間門市嚴格限制僅有13個，送完為止。
11月16日至11月22日期間，透過萬波官方LINE領取專屬優惠券，至線上門市購買「棲心綠奶茶」可享現折10元（原價65元，優惠價55元）。全台限量10萬張，送完為止。
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