迷客夏「11元娜杯紅茶」！雙11「線上買11送11」 冬季新品「太妃序曲」開賣、「法芙娜可可」回歸

11元喝迷客夏！雙11甜蜜開喝，11/11迷客夏祭出「11元娜杯紅茶」加購好康；同步推出冬季限定新品「太妃序曲」，以濃醇太妃焦香為主角打造4款飲品。

濃醇太妃焦香交織奶香，迷客夏冬季新品「太妃序曲」主打「太妃伯爵布朗拿鐵」11月11日香甜上市。圖／迷客夏提供

迷客夏冬季限定「太妃序曲」新飲品開賣，有娜杯太妃QQ、太妃烏龍拿鐵、太妃伯爵布朗拿鐵與太妃焙焙拿鐵，都能喝到太妃糖香，並搭配不同茶底打造多樣滋味。同時也推出全新配料「太妃奶Q」，以軟Q口感延伸太妃糖的甜蜜滋味，讓你喝得到也嚼得到。

「娜杯太妃QQ」以娜杯紅茶為基底，獨特的木質焦糖與煙燻茶韻，襯托太妃糖的醇厚甜香，加入雙倍太妃奶Q，為咀嚼控帶來雙倍滿足。圖／迷客夏提供

「太妃烏龍拿鐵」以琥珀高峰烏龍為基底，融合綠光鮮奶與太妃糖甜香，沉穩茶韻襯托太妃醇香，呈現甜而不膩的細緻滋味。圖／迷客夏提供

「太妃焙焙拿鐵」嚴選靜岡焙茶融入琥珀烏龍拿鐵，雙重茶韻與絲滑奶香相遇，為消費者帶來更具深度的冬日風味。圖／迷客夏提供

全新配料「太妃奶Q」以太妃糖的焦甜融合溫潤奶香與淡雅香草，喝得到、也嚼得到的焦糖奶香幸福感。圖／迷客夏提供

除了太妃新飲品外，迷客夏同步推出「日本茶職人」系列，包含京都極選抹茶、京都極選抹茶鮮奶、靜岡焙焙鮮奶和靜岡焙焙烏龍拿鐵等4款飲品，以宇治百年「森半抹茶」與「靜岡焙茶」調製並展現抹茶的圓潤鮮味與自然回甘。

此外，還有法國「法芙娜可可」重磅回歸，嚴選法國Valrhona法芙娜可可，喝得出高雅濃郁的苦甜可可香氣，為冬季菜單提供更多幸福選擇。

冬季限定「日本茶職人」，嚴選宇治百年「森半抹茶」、靜岡焙茶演繹日本茶職人純粹靈魂。圖／迷客夏提供

「法芙娜可可鮮奶」重磅回歸！高雅濃郁的苦甜可可香氣，為冬日增添一抹奢華甜蜜。圖／迷客夏提供

而優惠部分，新品開賣正逢雙11，11/11一日限定，於迷客夏一般門市現場購買新品「娜杯太妃QQ」，即可以11元加購一杯娜杯紅茶，優惠可累計。11/11於迷客夏線上點餐平台「迷點」單筆購買全品項任11杯飲品，即贈指定醇萃茶(L)系列「迷點電子兌換券」11張，相當於買11送11，限量優惠、贈完為止。

11/11至11/17最後一波，至迷客夏一般門市現場購買太妃序曲指定飲品，即享免費加料「太妃奶Q」乙份，優惠可累計。更多優惠請見迷客夏官方社群。

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