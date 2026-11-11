喝手搖消業障！清心福全「咖波造型木魚」加開預購 新北1門市連3天「大杯買1送1」

功德+1！清心福全攜手貓貓蟲咖波推出聯名周邊，一開賣即被搶購，甚至還出現黃牛溢價的現象。清心福全聽到粉絲許願，即日起限時加開預購，讓大家能用原價買到日常療癒小物。

圖／清心福全提供

清心福全「咖波造型木魚」加開預購

清心福全ｘ貓貓蟲咖波聯名引發搶購潮，特別是「咖波造型木魚」被搶光，而業者聽到網友心聲，即日起至11/15加開預購，只要至清心福全門市購買任一飲品+350元（原價599元）即可加購1個，預計於2027/1/31前到貨，實際到貨日依官方公告為準。

需注意，咖波造型木魚限「來店」消費預購，飲料需於消費當下領取，不得寄杯；取貨時需出示訂購人相關證件與購買發票作為憑證，不得由他人代簽或代領。

此加開公告一出即吸引粉絲大讚「這樣做確實能減少黃牛溢價」、「已經買到了，還是要給這個處理方式一個讚」、「功德+1功德+1功德+1功德+1」。

圖／清心福全提供

清心福全新北三重龍門店買一送一

清心福全新北三重龍門店週年慶，11/13至11/15祭出指定飲品大杯買一送一，分別由珍珠奶茶、仙草芋頭鮮奶、茶凍奶綠接力登場，優惠時段為活動當日11:00-13:00、17:00-19:00，每人限購一組，且限至店消費，外送不適用，且不得與其他活動併用。

圖／清心福全粉專

清心福全三重龍門店

地址：新北市三重區龍門路93號1F

電話：02 2979 1121

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」