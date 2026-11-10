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只有內行懂搶！義美「隱藏版現烤蛋糕」第二件7折 會員再享95折最划算

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／聯合報系資料照、義美提供
示意圖。圖／聯合報系資料照、義美提供

義美挖寶！不只伴手禮布丁蛋糕，義美「1款現烤蛋糕」同樣是內行必買的商品，限時再推「第2件7折」，搭配咖啡、熱茶都很剛好。

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

不少人會到義美門市找好物，而使一些隱藏版商品相繼曝光。除了前陣子的布丁蛋糕一盒難求外，這款「現烤千層派皮蛋糕」也深受粉絲喜愛，層層酥皮搭配綿密蛋糕，鹹甜口味交織十分順口。即日起至11/13，義美限定推出「現烤千層派皮蛋糕(檸檬)」第二件7折，店內價每盒150元，會員還可再享95折，平均單盒最低僅約121元，數量有限、售完為止。

義美「現烤千層派皮蛋糕(檸檬)」帶有檸檬清香，吃起來更不容易膩，當作下午茶或多人分享都很適合。

示意圖，非優惠商品實體照。圖／義美提供
示意圖，非優惠商品實體照。圖／義美提供

圖／義美提供
圖／義美提供

門市查詢：https://www.imeifoods.com.tw/Page/A60A76C64DD0CFFF

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義美 伴手禮 蛋糕 隱藏版 咖啡

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