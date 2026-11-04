娘娘喝下午茶！ 大苑子×foodpanda推《甄嬛傳》4款宮廷特調 加碼「穿黃色2杯99元」、雙11省錢攻略

不用穿越，娘娘們就能開喝！ 外送平台foodpanda攜手經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》與人氣手搖品牌「大苑子」，重磅推出一系列話題十足的聯名特調與宮廷御膳盲盒。不只如此，大苑子在整個11月更祭出超狂的「柳丁季」多重優惠，喝起來！

經典名場麵全變手搖！《甄嬛傳》聯名特調、御膳盲盒 11/7 開賣

大苑子與 foodpanda將劇迷們津津樂道的《甄嬛傳》經典橋段完美復刻！推出 4 款限定宮廷特調，包含以清甜西瓜與茉莉綠茶凍打造的「胖妃最愛冰鎮西瓜飲」、加入桂花凍的「胖淳兒最愛宮廷牛乳茶」、把緊張劇情搬上杯身的「滴血驗親番茄梅」與「倚梅園特調芭樂梅」，每杯皆附贈聯名杯套與造型吸管套，儀式感直接拉滿。

圖／foodpanda提供

於11/7起只要在foodpanda指定門市訂購「入宮組合餐」(聯名飲品雙杯組)，就大方送限量「宮廷御膳盲盒」乙盒。盲盒內吃得到藕粉桂花糕、棗泥山藥糕、栗子糕等宮廷點心，還隨機附贈「嬪妃頭箍」與「經典台詞卡」，讓大家一秒入戲。活動期間，指定用戶輸入優惠碼「賜你大苑子」加疊優惠68折起，人氣飲品如「巨峰葡萄冰茶」與「刺波輕檸」同步推出指定門市買一送一。

圖／foodpanda提供

此外，foodpanda 於11/7、11/8一連兩天，在台北101水舞廣場舉辦實體「後宮甄選宴」，不僅重現倚梅園、滴血驗親等3大經典場景，還邀請藝人王彩樺、峮峮、賴晏駒現身遊行大秀。活動期間，pandapro會員至現場出示身分，即可免費領取宮廷御膳點心與聯名特調各1份。

圖／foodpanda提供

圖／foodpanda提供

大苑子「柳丁季」穿黃色服裝更划算 鮮果商城同步雙11狂歡優惠

圖／大苑子提供

迎來台灣在地柳丁產季，大苑子11月推出四大限时有感回饋，最吸睛的「逢5就YELLOW」活動，於11/5、12/5 及2027/1/5登場，會員只要穿著黃色面積達50%以上的服裝到門市，即可享有大杯「台灣鮮搾柳丁綠2杯99元」超殺優惠。

圖／大苑子提供

平日週間限定小確幸則有自11/9起指定的周一至周三（共10天），至門市購買大杯台灣鮮搾柳丁綠可享2杯129元優惠（每店每日限量50組）；即日起至11/30止，會員透過大苑子APP購買柳丁綠還可參加集點樂，集滿3點享第二杯半價、滿5點享買一送一，集滿8點更直接免費招待1杯。

圖／大苑子提供

大苑子鮮果商城也同步開跑「11.11果飲狂歡祭」，新品「大苑子水果茶」推出「 2入299元」限定組合，11/9至11/11限時3日更加碼全站消費滿1,111 元現折111元、滿999元即享免運費。

圖／大苑子提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」