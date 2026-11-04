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冰品控暴動！7-ELEVEN「雪淋霜、酷聖霜」買1送1、全家推「大人系新口味」超狂折扣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供

霜淇淋控絕對會瘋掉！超商雙雄近期再度使出超強吸睛殺手鐧，不僅7-11祭出限時6天的「霜淇淋不限口味買1送1」超狂福利，全家也驚喜攜手人氣男神崔始源，重磅推出微醺大人味的「櫻桃巧克力霜淇淋」，趕快手刀吃一波！

7-ELEVEN雪淋霜酷聖霜「全口味買1送1」限時開搶

歡慶「7-ELEVEN DAY 購物節」，即日起至11月9日，限時6天，推出人氣超高的「7-ELEVEN 雪淋霜」以及「7-ELEVEN 酷聖霜 酷聖石霜淇淋」的限時冰品好康回饋。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

活動期間內可享「全口味任選買1送1」（原價每件49元至59元不等，限當下領取）。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店：大人系「櫻桃巧克力」新口味&優惠懶人包

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家 Fami!ce 驚喜攜手大咖男神推出 全家霜淇淋「櫻桃巧克力」新口味(售價49元)，完美融合濃郁巧克力與美國櫻桃汁馥郁果香，酸甜交織出精品級的大人味口感，於11月5日正式開賣。

11月5日至12月4日期間，只要在門市購買霜淇淋、阿芙佳朵或奶昔，就送限量的「崔始源暖心卡」（全套2款隨機，全台限量7萬張，送完為止）。

省錢優惠檔期必追！11月5日至1月7日隨買跨店取優惠，祭出「5支188元」；11月11日至12月4日期間，每日晚間17:00至20:59可享「單支29元」超殺晚間促銷折扣！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

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