咖啡界愛馬仕買1送1！Bacha Coffee台北南西店獨家開跑 「3大海外咖啡名店」優惠一次看

超商飲料又有新喝法！近日有網友在Threads分享，將抹茶拿鐵加入一份濃縮咖啡，意外調出讓人驚豔的風味，不少人實際跟著嘗試後也給出好評，直呼抹茶香與咖啡香融合得恰到好處，喝起來不苦澀，甚至有人後悔太晚發現這款搭配，讓這杯超商特調迅速爆紅、引起熱議。

2026-11-04 10:44