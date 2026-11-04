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咖啡界愛馬仕買1送1！Bacha Coffee台北南西店獨家開跑 「3大海外咖啡名店」優惠一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／Kenangan Coffee、Cong Caphe提供及記者江佩君攝影
圖／Kenangan Coffee、Cong Caphe提供及記者江佩君攝影

跑咖控必收！海外咖啡廳名店相繼推出優惠，咖啡界愛馬仕單店限定買1送1、印尼網紅咖啡第二杯5折，以及越南共咖啡新展店推開幕活動，探店享優惠一次看。

Bacha Coffee「咖啡買一送一

上班族福音！來自摩洛哥、有咖啡界愛馬仕之稱的「Bacha Coffee」新光三越台北南西店限定，11/5至11/11連續7天，同價位咖啡品項買一送一，原價一杯190元外帶咖啡，免費多送你一杯。不與百貨其他折扣活動併用。

圖／新光三越台北南西店粉專
圖／新光三越台北南西店粉專

Kenangan Coffee「3款飲品第二杯5折」

響應新光三越台北信義新天地週年慶，即日起至11/8，至新光三越A11 2F印尼連鎖咖啡「Kenangan Coffee」﻿出示新光三越會員或當日消費憑證即享「指定同品項大杯第二杯5折」，有生啵啵娜鐵、白茉輕雪拿鐵、開心果瑪奇朵3款飲品選擇。

圖／新光三越台北信義新天地粉專
圖／新光三越台北信義新天地粉專

Cong Caphe「大杯美式第二杯半價」

越南咖啡「Cong Caphe（越共咖啡）」插旗南港，進駐南港中信金融園區A棟1F。歡慶開幕祭出優惠，即日起至11/5，大杯美式咖啡（冰／熱皆可）第二杯半價；11/6至11/7，購買飲品並加購越南法國麵包，即贈品牌限定不織布袋乙個。

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