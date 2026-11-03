星巴克「太妃核果那堤」回歸！聯名Owala杯、小熊盲盒必搶 獨家「香氛蠟燭」全台僅這門市有
星巴克「太妃核果風味那堤」回歸！今年星巴克以「經典。無可取代」為主題，除了經典必喝耶誕飲品外，還有療癒系「Bearista小熊盲盒」、首度推出的「典藏香氛蠟燭」，為年末耶誕增添更多驚喜與全新體驗。
年末必喝「太妃核果風味那堤」強勢回歸
星巴克耶誕代表飲品「太妃核果風味那堤」自11/3起開放星禮程會員搶先喝，並於11/4正式回歸。「太妃核果風味那堤」以經典濃縮咖啡、絲滑牛奶與太妃核果風味糖漿交織出醇厚甜香，搭配頂層鮮奶油與太妃蜜糖碎片，是許多人熟悉的耶誕風味。此外，另有清爽版「太妃核果風味冷萃咖啡」選擇，以滿足偏好不同口味的消費族群。
豐富耶誕餐桌：甜點、鹹食全都有
今年星巴克推出多款甜點與鹹食，有全新「杜拜巧克力可頌」嘗得到酥脆丹麥、濃郁開心果醬與卡達伊夫絲內餡，還有「栗子提拉米蘇蛋糕」、「莓果可麗露」等可口甜點；鹹食則有「紅酒慢燉牛肉生義大利麵」，讓愛吃鹹食的人也能在星巴克找到命定款。
當期周邊商品：Owala限定杯款、人氣烘焙系列
不只能收藏！實用選擇包含話題商品「Owala粉彈蓋不鏽鋼水壺」，搭配節慶限定色更加值得入手；而深受消費者喜愛的人氣烘焙系列同步回歸，可愛的Bearista小熊吊飾盲盒，為年末的日常增添療癒感。
DREAM PLAZA獨有「星巴克典藏香氛蠟燭」
星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市首度推出「典藏香氛蠟燭」，以英國梨與小蒼蘭的清甜果香與細緻花香交織，為冬日生活營造優雅愜意的氛圍，讓節慶的美好從熟悉的咖啡時光延伸至居家日常，只有在DREAM PLAZA才能遇見的限定香氛體驗。
DREAM PLAZA、愿秀門市耶誕限定杯款與節慶小物
星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、愿秀門市限定首賣耶誕商品多了一份「只有這裡才找得到」的驚喜感，像是「蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯」搭上節慶氛圍別具儀式感，多款限定商品將於11/4在典藏DREAM PLAZA台北、愿秀門市開賣。
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