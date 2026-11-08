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限時5天買1送1！「連鎖複合式咖啡廳」慶雙11 超人氣丹麥菠蘿、巧克力蛋糕卷、西西里咖啡接力優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／多那之咖啡蛋糕烘焙粉專
圖／多那之咖啡蛋糕烘焙粉專

跑咖控抄筆記！人氣複合式連鎖咖啡廳「雙十一狂歡樂」，連續5天推出指定商品買一送一，統統百元以內帶回家。

多那之台南西門門市。圖／多那之咖啡<a href='/search/tagging/1013/蛋糕' rel='蛋糕' data-rel='/1013/101528' class='tag'><strong>蛋糕</strong></a>烘焙粉專
多那之台南西門門市。圖／多那之咖啡蛋糕烘焙粉專

跟上雙11熱潮，複合式咖啡廳「多那之咖啡蛋糕烘焙」推出購物狂歡樂優惠，即日起至11/11，單筆消費買200元送100元折價券，可於下次消費使用，使用期限為11/12至12/15。

11/9至11/13則祭出指定商品買1送1，有拿鐵、丹麥菠蘿、阿里山金萱、特濃奶霜巧克力蛋糕卷及西西里檸檬咖啡接力登場，於每日15:00起開跑，限量50組、售完為止。優惠品項依門市現場供應為準，折價券使用細則請見票券背面及門市告示。

丹麥菠蘿。圖／多那之咖啡蛋糕烘焙粉專
丹麥菠蘿。圖／多那之咖啡蛋糕烘焙粉專

西西里檸檬咖啡。圖／多那之咖啡蛋糕烘焙粉專
西西里檸檬咖啡。圖／多那之咖啡蛋糕烘焙粉專

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