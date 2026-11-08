限時5天買1送1！「連鎖複合式咖啡廳」慶雙11 超人氣丹麥菠蘿、巧克力蛋糕卷、西西里咖啡接力優惠

近期連鎖手搖飲品牌五十嵐的阿華田掀起討論，也讓不少人想起童年熟悉的巧克力麥芽飲品。近日一名網友在Threads發文表示，1980年代阿華田的主要競爭對手是美祿（Milo），如今卻似乎很少看到美祿的身影，好奇詢問「可是現在它怎麼好像消失了，真的跟恐龍一樣嗎？」貼文曝光後，引發大批網友熱議，更釣出不少美祿愛好者反駁，直呼美祿根本沒有消失。

2026-11-08 12:23