限時5天買1送1！「連鎖複合式咖啡廳」慶雙11 超人氣丹麥菠蘿、巧克力蛋糕卷、西西里咖啡接力優惠
跑咖控抄筆記！人氣複合式連鎖咖啡廳「雙十一狂歡樂」，連續5天推出指定商品買一送一，統統百元以內帶回家。
跟上雙11熱潮，複合式咖啡廳「多那之咖啡蛋糕烘焙」推出購物狂歡樂優惠，即日起至11/11，單筆消費買200元送100元折價券，可於下次消費使用，使用期限為11/12至12/15。
11/9至11/13則祭出指定商品買1送1，有拿鐵、丹麥菠蘿、阿里山金萱、特濃奶霜巧克力蛋糕卷及西西里檸檬咖啡接力登場，於每日15:00起開跑，限量50組、售完為止。優惠品項依門市現場供應為準，折價券使用細則請見票券背面及門市告示。
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