冬季第一杯草莓飲！ 大苑子「刺波系列」草莓季3新品特調 2階段開賣曝光、買1送1攻略一次看

快來喝今年冬天第一杯草莓飲！ 鮮果系手搖「大苑子」重磅推出「刺波系列」，特別選用台語俗稱「刺波」的香甜蜜糖草莓為靈魂主角，巧妙結合芭樂、檸檬與許慶良鮮乳，打造出3款層次豐富的夢幻特調，採「兩階段接力上市」快追。

圖／大苑子提供

打頭陣的兩款新品已於10月30日全面開賣！「刺波芭樂」（大杯售價90元），將濃郁香甜的蜜糖草莓大膽混搭在地芭樂；「刺波輕檸」（大杯售價75元） 則走輕盈路線，以蜜糖草莓的甜香作為基底，搭配鮮採檸檬的酸爽提味，再完美揉合淡雅茶香。

圖／大苑子提供

第二階段則要在11月13日壓軸登場，為奶茶控獻上夢幻的 「刺波鮮奶茶」（大杯售價中南區75元、北區80元）。嚴選招牌特A級許慶良鮮乳，結合蜜糖草莓與濃郁茶湯，讓草莓果香、茶香與醇厚奶香在口中層層交融。

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