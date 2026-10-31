新「冰」報到！ 大人系冰淇淋「BACK BACK」亮相 三重抹茶、味噌焦糖口味顛覆味覺想像

今年全新登場的台灣精品冰淇淋品牌「BACK BACK」，與法式甜點主廚聯手打造植物奶冰淇淋，首先帶來「味噌焦糖、「重抹茶」兩種驚喜口味，在將要變冷的此刻，為大家帶來全新味覺體驗，冰淇淋控們準備好迎接新口味的挑戰了嗎？

「BACK BACK」提供

以細緻的法式甜點手法、歷經759天研發，1099次反覆試作及調整配方，「BACK BACK」將燕麥奶變身成絲滑綿密的冰淇淋，不只為純素飲食者提供新的精品甜點，更帶來了令人驚喜的兩種口味，首波推出瞄準大人系的冰淇淋口味：味噌焦糖、重抹茶；打破傳統冰淇淋風味，大膽選用日本秩父味噌，加入慢熬焦糖，讓味噌的鹹香與焦糖的醇厚交疊出豐富層次；重抹茶則是精心調配日本宇治瑞穗、宇治紫野及靜岡三款抹茶的比例，還拌入文火烘烤的蕎麥粒，入口交織出濃郁有層次的茶香，是抹茶控們不可錯過的一品。

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除了帶來新的冰淇淋體驗，「BACK BACK」更與「台灣動物緊急救援小組」合作，每筆訂單將提撥1%營收投入公益，讓人在享受冰淇淋的同時，也幫毛孩送上一份溫暖；「BACK BACK」官網每月8日更推出粉絲限定回饋活動，會隨機抽出一筆訂單由品牌買單；即日起至11/8，只要追蹤「BACK BACK」社群活動，更有機會抽中鼓鼓呂思緯《Vitamin G》限定版實體專輯，邀請甜點控、冰淇淋控和抹茶控們一起探索植物奶冰淇淋的全新魅力。

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