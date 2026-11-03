CoCo都可超強聯名「皮克敏」！8款咖啡杯造型限定飾品登場　11／5起全台門市開收

皮克敏迷又有新收藏！CoCo都可宣布攜手人氣散步手遊《Pikmin Bloom》推出期間限定聯名活動，11月5日至11月22日登場，全台合作門市將化身遊戲中的特殊地點，玩家只要打開App探索，就有機會取得咖啡杯飾品皮克敏金色花苗及限定明信片。這次聯名一共推出8款咖啡杯造型皮克敏，將手搖飲與遊戲角色結合，讓玩家在日常散步途中也能解鎖限定收藏。

皮克敏在全球各地累積不少玩家，台灣更是《Pikmin Bloom》的重要消費市場。根據AppMagic估算，2026年上半年遊戲全球營收約3,570萬美元，其中台灣市場貢獻約1,850萬美元，占比達52％，較去年同期成長約902％，超越日本成為全球最大營收市場。從日常散步、種花到收集不同造型的皮克敏，這股熱潮也延伸至品牌聯名，這次CoCo都可加入合作，讓玩家有機會將手搖飲門市納入日常探索路線。

CoCo都可8款咖啡杯皮克敏 金色花苗隨機孵化

活動期間，玩家前往有參與活動的CoCo都可門市，開啟《Pikmin Bloom》App並找到地圖上的特殊地點，向下滑動即可領取咖啡杯飾品皮克敏金色花苗及特別設計的明信片。這次共有8種咖啡杯造型，孵化結果採隨機方式決定，並不保證能一次收集全部款式。每個特殊地點每位玩家每7天最多可領取1株金色花苗及1張明信片，且全台合作門市提供的明信片都是相同設計。

圖／CoCo都可提供

完成2,000步解鎖第二款 紅色照片鈕扣徽章皮克敏

除了咖啡杯系列，活動還準備另一項限定收集任務。玩家第一次滑動本次聯名特殊地點時，遊戲將自動出現「走2,000步」的地點挑戰，完成指定步數後，就能再取得一株紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。想參加活動的玩家，記得先將遊戲更新至v156或以上版本，並留意並非所有CoCo都可門市都一定參與活動，實際適用地點以遊戲App顯示為準。

《Pikmin Bloom》×CoCo都可聯名活動自2026年11月5日0時起至11月22日23時59分止，活動期間不妨將合作門市安排進散步路線，邊喝飲料、邊累積步數，挑戰收集8款咖啡杯飾品皮克敏。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」