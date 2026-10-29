快訊

黃仁勳身邊有陸美女間諜！紐時爆美方監控內幕 川普早知情卻未行動

神級甜甜圈回歸！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」只賣18天 領券獨享「禮盒優惠」全台8店開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

螞蟻人等到了！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」強勢回歸，快閃只賣18天、全台8店限定販售，同步加碼盒裝優惠，讓甜甜圈控整盒帶回家。

烤布蕾甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供
烤布蕾甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

「烤布蕾甜甜圈」11月回歸

美式甜甜圈「Krispy Kreme」神級必搶款「烤布蕾甜甜圈」將於11/1起快閃回歸，除了有經典烤布蕾外，還有全新「香橙烤布蕾」帶著果香登場，期間限定販售至11/18。

「烤布蕾甜甜圈」於限定8店開賣，販售門市有板橋環球、美麗華、新光 A8、南港環球、新店裕隆城、桃園環球A8、桃園遠百、新竹SOGO，而台北站前、南京復興門市則無販售。

烤布蕾甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供
烤布蕾甜甜圈。圖／Krispy Kreme提供

烤布蕾盒販優惠一次看

10/31前，加入Krispy Kreme TW官方LINE帳號，即可於11/1收到好友獨享券，即可憑券於11/1至11/3享限定優惠，如6入禮盒286元，含2顆原味烤布蕾及4顆指定綜合口味，以及12入禮盒486元，含2顆原味烤布蕾及10顆指定綜合口味。另可補差額換購香橙烤布蕾。

烤布蕾優惠禮盒限LINE好友憑新品券購買，一般購買烤布蕾不適用盒販優惠；每券限用一次且限購一盒，6入或12入擇一。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

禮盒 甜甜圈 新店裕隆城 LINE SOGO Krispy Kreme

相關新聞

首間「吉伊卡哇大判燒店」插旗赤峰街！ 超可愛大判燒、2款周邊曝光了

粉絲們準備開買了！全台首間「吉伊卡哇大判燒台北店」（CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI）」將於11月21日於中山捷運站商圈開幕。包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色，統統將化身為現烤大判燒，現場還將販售造型吊飾、抱枕等週邊，適合粉絲蒐藏。

神級甜甜圈回歸！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」只賣18天 領券獨享「禮盒優惠」全台8店開吃

螞蟻人等到了！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」強勢回歸，快閃只賣18天、全台8店限定販售，同步加碼盒裝優惠，讓甜甜圈控整盒帶回家。

巧克力控暴動！ CoCo、茶湯會、必勝客「可可新品系列」手搖與邪惡甜點一次看，這款還有買一送一

CoCo、茶湯會、必勝客11月推出可可新品，分別祭出大杯飲品2杯85元、第二杯折20元及QQ球買一送一，10顆69元。

哈根達斯買1送1！全家App「派對輪盤樂」天天免費玩2次、100%統統有獎

哈根達斯買一送一！全家App輪盤遊戲來了，限時推出「哈根達斯派對輪盤樂」，有機會抽到2件69折、第2件0元，把握優惠為冷凍庫補貨！

重訓後喝什麼？CAMA CAFÉ 3款高蛋白飲品 一杯爽補28公克蛋白質

隨著健身與體態管理需求升溫，新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE瞄準高蛋白飲品商機，推出「高蛋白摩卡拿鐵」、「高蛋白可可歐蕾」及「高蛋白莓果奶茶」三款新品，結合大豆蛋白與不同風味，讓消費者在日常飲食中多一種補充蛋白質的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。