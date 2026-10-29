神級甜甜圈回歸！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」只賣18天 領券獨享「禮盒優惠」全台8店開吃
螞蟻人等到了！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」強勢回歸，快閃只賣18天、全台8店限定販售，同步加碼盒裝優惠，讓甜甜圈控整盒帶回家。
「烤布蕾甜甜圈」11月回歸
美式甜甜圈「Krispy Kreme」神級必搶款「烤布蕾甜甜圈」將於11/1起快閃回歸，除了有經典烤布蕾外，還有全新「香橙烤布蕾」帶著果香登場，期間限定販售至11/18。
「烤布蕾甜甜圈」於限定8店開賣，販售門市有板橋環球、美麗華、新光 A8、南港環球、新店裕隆城、桃園環球A8、桃園遠百、新竹SOGO，而台北站前、南京復興門市則無販售。
烤布蕾盒販優惠一次看
10/31前，加入Krispy Kreme TW官方LINE帳號，即可於11/1收到好友獨享券，即可憑券於11/1至11/3享限定優惠，如6入禮盒286元，含2顆原味烤布蕾及4顆指定綜合口味，以及12入禮盒486元，含2顆原味烤布蕾及10顆指定綜合口味。另可補差額換購香橙烤布蕾。
烤布蕾優惠禮盒限LINE好友憑新品券購買，一般購買烤布蕾不適用盒販優惠；每券限用一次且限購一盒，6入或12入擇一。
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