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巧克力控暴動！ CoCo、茶湯會、必勝客「可可新品系列」手搖與邪惡甜點一次看，這款還有買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CoCo都可、茶湯會、必勝客提供
圖／CoCo都可、茶湯會、必勝客提供

冬天就是要用可可療癒身心！ 特別為讀者整理三大超人氣品牌 CoCo都可、茶湯會必勝客在 11 月推出的最新可可系列與限時好康追起來！

●CoCo都可：可可甜心系列與經典奶茶抗漲

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo 於11月重磅推出「可可甜心系列」，包含加入Ｑ彈珍珠的「可可甜心珍奶」、巧妙融合溫潤穀香的「蕎麥可可甜心」、濃醇的「可可甜心牛乳」以及「可可甜心奶茶」。街邊店售價落在中杯50至65元、大杯60至75元不等。

11月1日至11月30日期間，只要透過LINE線上搜尋「都可訂」領取好友禮優惠券，即可享指定大杯飲品（含可可甜心珍奶、蕎麥可可甜心、葡萄柚果粒茶、手作仙草凍乳）任選2杯只要85元，每人最多可領6張券，總共能享12杯優惠。

●茶湯會：冬日暖心100%純可可粉入茶 第2杯現折20元

圖／茶湯會提供
圖／茶湯會提供

茶湯會於11月1日起全新推出「茶韻可可」系列，主打嚴選100%純可可粉入茶，打造出層次豐富的冬日暖心滋味，「可可焙茶拿鐵」日本靜岡焙茶香氣與鐵觀音茶韻層層堆疊；「可可蜜柑觀音拿鐵」香甜蜜柑醬加入醇厚鐵觀音，果香與醇厚乳香交織；「可可紅茶拿鐵」香醇濃厚可可與烏瓦紅茶交織出豐富茶韻。

慶祝新品上市，11月1日至7日推出「Happy Cocoa Time」新品優惠，購買可可系列飲品任兩杯，第二杯現折20元。

●必勝客：抹茶可可QQ球超狂折扣

抹茶可可QQ球。圖／必勝客提供
抹茶可可QQ球。圖／必勝客提供

必勝客人氣點心QQ球首度推出全新「抹茶可可口味」，完美結合香濃抹茶與苦甜巧克力，每份5顆原價69元。

即日起至11月23日止，必勝客推出「抹茶可可QQ球」買1送1優惠，10顆只要69元，同場還可享黃金玉米濃湯、小份雞軟骨買1送1。

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