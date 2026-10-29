哈根達斯買1送1！全家App「派對輪盤樂」天天免費玩2次、100%統統有獎
哈根達斯買一送一！全家App輪盤遊戲來了，限時推出「哈根達斯派對輪盤樂」，有機會抽到2件69折、第2件0元，把握優惠為冷凍庫補貨！
全家App遊戲中心時常隱藏好康，即日起至11/17，「哈根達斯派對輪盤樂」期間限定登場，會員每日可參與2次抽獎，獎項有149元全系列任2件79折、69折或第2件0元，以及迷你杯指定口味第2件0元等，統統有獎，兌換時間至11/24。獎項數量有限、送完為止。
需注意，遊戲時間依實際獎項數量為主，獎項抽取完畢遊戲可能提早結束。
此外，全家還有哈根達斯「覆盆子巧酥雪糕」新上市，嘗鮮價99元（原價149元），吃得到微酸覆盆子醬與經典香草冰淇淋，搭配酥脆餅乾及外層巧克力脆皮，口感層次十分豐富。
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