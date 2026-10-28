台味衝擊！「東泉辣椒豬血糕、香菜叭噗」變身流星蛋塔 2026麵包祭限定、每日限量100個

一次享受天婦羅與割烹料理的雙重美味。傳承東京星級天婦羅的「元一」，宣佈將於11月3日至11月4日，首度聯手當代日式割烹名店「山崎（Yamazaki）」推出「元一 × 山崎聯名餐會」，打破傳統料理界線，呈獻期間限定的秋季旬味。

2026-10-28 02:03