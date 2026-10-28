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台味衝擊！「東泉辣椒豬血糕、香菜叭噗」變身流星蛋塔 2026麵包祭限定、每日限量100個

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／純點心粉專及官網
圖／純點心粉專及官網

台味代表變蛋塔！流星蛋塔專賣店「2款限定蛋塔」將現身2026麵包祭，東泉辣椒醬、豬血糕、香菜古早味叭噗統統吃得到，只賣2天、每日限量100個；還有季節限定「紫金流星蛋塔」，京站快閃一次買齊。

圖／純點心粉專
圖／純點心粉專

「豬血糕流星蛋塔、叭噗流星蛋塔」只賣2天

流星蛋塔專賣店「純點心」將在2026「BON PAIN 麵包祭」限定販售「東泉焦糖豬血糕流星蛋塔」與「香菜花生叭噗流星蛋塔」兩款台式口味，僅於10/31、11/1兩日開賣，招牌融合經典獨創新滋味，每日限量100個。

「東泉焦糖豬血糕流星蛋塔」融合了法式焦糖與台中正宗東泉辣椒醬，搭配許家Q軟豬血糕、小農香菜和基隆在地老字號劉家花生粉，多強聯手還原最道地台味；而「香菜花生叭噗流星蛋塔」則能嘗到花生與香菜香氣，以及宜蘭阿宗傳統叭噗，冰涼入口更加驚喜。

此外，「純點心」加碼送，麵包祭現場追蹤純點心粉絲專頁並加入LINE好友，即贈「千層流星叭噗冰淇淋」一份，詳情依現場為準。

圖／純點心粉專
圖／純點心粉專

2026 BON PAIN 麵包祭

活動日期：10/31、11/1

地點：國父紀念館前廣場

取貨時間：10:00–17:00

純點心快閃京站、季節限定「紫金流星蛋塔」

即日起至10/31，純點心快閃台北京站時尚廣場B3，現場不僅販售經典香草、巧克力等招牌口味，還有季節限定「紫金流星蛋塔」，每日限量30顆，吃得到綿密紫心地瓜、Q彈白玉麻糬與鹹香金沙奶黃。

快閃優惠部分，經典3入組（香草+黑糖QQ+濃可可）優惠價300元，奢華3入組（紫金流星+啵啵珍珠+草莓乳酪）優惠價420元。另有買5送1活動，詳情請見現場公告。

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