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驚喜降價！最佛心連鎖蛋糕名店「人氣款8吋蛋糕」只要275元 全台8店適用、優惠整個11月

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／提拉米蘇承德店粉專、提拉米蘇精緻蛋糕官網
圖／提拉米蘇承德店粉專提拉米蘇精緻蛋糕官網

降價了！最佛心連鎖蛋糕提拉米蘇精緻蛋糕」11月驚喜好康，超人氣巧克力蛋糕8吋只要275元，優惠一整個11月。

示意圖。圖／提拉米蘇承德店粉專
示意圖。圖／提拉米蘇承德店粉專

「提拉米蘇精緻蛋糕」以實惠價格深受消費者青睞，像是多款銅板價切片蛋糕、整顆提拉米蘇300元等，是不少人慶生或想吃甜點時的好選擇。11月新推驚喜特價，「8吋瑪爾蛋糕」特價只要275元（原價300元），優惠期間為11/1至11/30，宅配最後到貨日11/30，全台門市適用。

圖／提拉米蘇精緻蛋糕官網
圖／提拉米蘇精緻蛋糕官網

這款瑪爾蛋糕選用58%歐洲進口調溫巧克力製成甘納許淋醬，滋味更加甘甜，並採用比利時進口藍莓顆粒作為夾餡，粒粒飽滿、香氣誘人，不論是巧克力控還是藍莓控都會被征服。特別一提，特價商品不適用其他優惠方案；門市現貨售完為止，建議提前三天前電話預訂。

超人氣瑪爾蛋糕。圖／提拉米蘇精緻蛋糕官網
超人氣瑪爾蛋糕。圖／提拉米蘇精緻蛋糕官網

提拉米蘇精緻蛋糕目前在台有8家門市，北中南東都設有據點，各店詳情請見官網

提拉米蘇承德店：台北市大同區長安西路138-1號。圖／提拉米蘇承德店粉專
提拉米蘇承德店：台北市大同區長安西路138-1號。圖／提拉米蘇承德店粉專

提拉米蘇精緻蛋糕 11月優惠資訊

優惠期間：2026/11/1～2026/11/30

優惠內容：8吋瑪爾蛋糕特價$275（原價$300）

宅配最後到貨日：2026/11/30

資訊來源：https://reurl.cc/7Y8mKd

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提拉米蘇 巧克力 蛋糕 甜點 CP值

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