神級葡萄新品開喝！ 顏太煮「麝香葡萄」尬上季緣「葡萄青韻」 買一送一限定開喝

秋日手搖控暴動！備受矚目的質感手搖品牌「SÜPERYÁN顏太煮」與人氣精品茶飲「季緣」分別在台中祭出超強新品與開幕優惠，祭出一波台中一中、東海超強新品「葡萄系列」對決！

「SÜPERYÁN顏太煮」，特別選在台中一中店獨家推出秋季限定的鮮果現榨系列，其中最搶眼的莫過於重磅登場的「麝香葡萄烏龍」。

圖／SÜPERYÁN顏太煮提供

大手筆選用產量稀少、品質卓越且身價不凡的「綠色寶石」新鮮麝香葡萄，搭配特製葡萄果漿與回甘烏龍茶湯，裡頭更加入新鮮葡萄果肉與Q彈滑順的特製茶凍。每一口都能感受到多汁果肉在嘴裡爆汁的極致滿足感。

顏太煮這次選定10月27日起於台中一中店獨家開賣全新限定飲品—「麝香葡萄烏龍」、「芭樂春烏龍」、「芭樂檸檬」、「芭樂梅」，帶來一場前所未有的鮮果饗宴。

圖／SÜPERYÁN顏太煮提供

以精品台灣茶風靡手搖圈的「季緣」，秋季限定的「葡萄青韻系列」也同步全台開喝，以苗栗卓蘭優質巨峰葡萄，搭配甘醇淡雅的「杉林溪青韻茶王」作為靈魂茶底，推出吃得到貴妃烏龍茶凍、最低一分糖就超好喝的「葡萄青韻茶王」，以及覆蓋濃郁奶蓋、帶來絕佳冰沙口感的「葡萄青韻奶蓋」。

圖／季緣提供

更迎來季緣台中東海店盛大開幕，於10月27日至10月30日連續4天，推出午間與晚間兩大場次的門市現場開幕慶活動，包含：午間場（11:00-14:00），會員享「第二杯半價」優惠，且不限組數；晚間場（17:00-20:00），會員享超人氣商品「買一送一」。

每個祭出不同口味代表，10月27日「杉林溪青韻茶王」、10月28日「魚池阿薩姆奶茶」、10月29日「水蜜桃青韻茶王」、10月30日「全品項」。

圖／季緣提供

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