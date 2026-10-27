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喝手搖飲倒出「會動的梅子」！八曜和茶創辦人親上火線：鑑識結果出爐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝八曜和茶FB
圖／翻攝八曜和茶FB

知名連鎖手搖飲品牌「八曜和茶」日前爆出消費者在台中東海門市買飲料，喝到見底時竟倒出一隻活生生的蛞蝓，甚至驚動當事人半夜掛急診。對此，品牌創辦人黃慶林26日透過社群平台首度公開完整的科學鑑識與外部調查報告，強調團隊絕不卸責！

本月18日一名消費者在八曜和茶台中東海門市購買飲品喝完後，準備清洗杯子時，從杯底倒出了一顆梅子，拿起來端詳時不僅觸感滑溜，定睛一看更發現它竟然會動，還長出觸角，嚇得半夜直奔醫院急診室抽血檢查。

事件爆發後引發全網高度關注與熱議。八曜和茶創辦人黃慶林於26日發布聲明指出，經過這幾天與團隊對整體營運及製作流程的徹底檢視，並結合最終的「科學鑑識與外部調查」結果，證實已排除門市內部滋生或透過管線、設備入侵的可能性。研判本起事件應屬於門市外部環境、條件因素以及接觸機會所造成的單一特別個案。

圖／八曜和茶Threads
圖／八曜和茶Threads

黃慶林強調：「只要這杯茶掛著八曜和茶的名字，我們就不能有任何藉口，只有將防護做得更好的責任。」為了挽回消費者信心，八曜和茶隨即祭出一系列全面升級的食安防護措施門市全面整修：加裝監視器：嚴格出杯檢查：強化環境防治等措施。

最後感性表示，食品安全與品牌經營永遠沒有畫下句點的一天，這次的事件讓團隊看見了防護網可以更密集的空間。總部也將全力用實際行動重新贏回大眾的信任。

圖／八曜和茶Threads
圖／八曜和茶Threads

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八曜和茶飲品倒出活蛞蝓，創辦人公布鑑識結果，排除門市內部滋生及管線設備入侵，並宣布全面升級食安防護措施。

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