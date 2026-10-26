超商新品話題搶先看！全家「黑櫻桃巧克力霜淇淋」11月登場、7-ELEVEN奶霜飲59元開賣

超商冰品與飲料新品接力成為話題！全家Fami!ce近期傳出11月可能推出美國黑櫻桃巧克力霜淇淋，網路消息也提及Super Junior成員崔始源相關小卡活動，吸引粉絲關注。不過，口味、上市時間、售價及贈品規則仍須等待全家官方確認。另一方面，7-ELEVEN已公布「雪淋霜奶霜飲」上市資訊，將霜淇淋與冰牛奶結合，並規劃期間限定優惠，成為近期超商新品的另一個焦點。

全家11月新品傳聞曝光！黑櫻桃巧克力口味超期待

全家Fami!ce霜淇淋不時推出季節限定口味，近期流傳的11月新品消息，將焦點放在美國黑櫻桃與巧克力風味的組合。除了新品本身，也有網路消息提到可能搭配崔始源相關小卡，引起喜愛韓流與超商聯名商品的消費者討論。

圖／AI模擬編輯圖

但目前相關資訊仍應以品牌正式公告為準，包括實際開賣日期、商品價格、供應門市，以及小卡是否推出、如何取得等細節，都有待全家進一步說明。計畫前往門市嚐鮮的消費者，可先關注全家官方網站與社群公告，避免因消息尚未確認而白跑一趟。

7-ELEVEN雪淋霜奶霜飲登場！優惠價59元至12月8日

相較於仍待確認的新品傳聞，7-ELEVEN推出的「雪淋霜奶霜飲」已有公開的上市與優惠資訊。這款飲品將現擠霜淇淋與冰牛奶搭配，以杯裝形式呈現，讓原本以甜筒享用的霜淇淋多了一種選擇。商品原價69元，預計2026年10月28日至12月8日推出59元優惠價，實際販售品項及供應狀況依指定門市公告為準。

圖／7-11提供

除了飲品，7-ELEVEN也規劃自10月28日起推出日本人氣角色Loveez聯名企劃，推出超過30款相關商品，涵蓋飯糰、三明治、甜點與飲料等品項，並搭配限定主題門市及LINE貼圖活動。喜歡角色聯名的消費者，可留意活動期間、參與商品與貼圖取得方式。

圖／7-11提供

近期想追蹤超商新品，可先將7-ELEVEN奶霜飲列入嚐鮮清單；至於全家黑櫻桃巧克力霜淇淋與崔始源小卡活動，則建議等候官方公布完整資訊後，再確認上市時間與參與方式。

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