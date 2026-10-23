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秋冬都在等這杯！萬波「米麻糬芋泥奶茶」回歸　3款芋泥系列開跑、限時直接折10元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

秋意漸濃，手搖飲控最期待的時刻來臨！萬波島嶼紅茶人氣王——「芋泥系列」於10月23日正式回歸。今年再度推出3款超人氣芋泥飲品，結合Q彈米麻糬與波霸，搭配限時會員折價優惠，準備攻占芋頭控的味蕾！

全系列皆僅販售大杯，甜度可選微糖或無糖，想將奶茶換成鮮奶可加價5元：

-米麻糬芋泥奶茶（85元 / 大杯）

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

以島嶼紅茶與錫蘭紅茶調製的奶茶為基底，加入綿密芋泥與軟糯米麻糬，口感層次豐富。

注意： 僅限冷飲（冰塊固定），且限門市現場購買（不適用外送），建議取餐後20分鐘內完食。

-波霸芋泥奶茶（85元 / 大杯）

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波招牌Q彈波霸結合香醇奶茶與細緻芋泥，咀嚼感十足，冷熱皆宜。

-芋泥奶茶（75元 / 大杯）

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

追求純粹芋頭香氣的首選，滑順奶茶完美融合綿密芋泥，口感厚實溫潤，冷熱皆宜。

歡慶芋頭系列回歸，萬波同步推出限時優惠。10月26日起至11月1日，至官方LINE領取專屬優惠券，前往全台實體門市購買芋泥系列指定飲品，每杯可現折10元！每位會員每個品項最多領2張，全台限量10萬張，售完為止。

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