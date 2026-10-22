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蛋塔界最長！2家名店「60公分超巨蛋塔」震撼開賣 特製長型盒提著走、最低158元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／85℃、COMEME提供
圖／85℃、COMEME提供

中國前陣子爆紅的超長蛋塔紅到台灣，85°C與COMEME都推出「60公分超長蛋塔」搶攻商機，不只美味，就連超長盒裝都超吸睛，最低158元起開吃。

85°C「超長長長長長蛋塔」

<a href='/search/tagging/1013/85℃' rel='85℃' data-rel='/1013/185174' class='tag'><strong>85℃</strong></a>推出「60cm超長長長長蛋塔」搶攻視覺與甜點商機。圖／85℃提供
85℃推出「60cm超長長長長蛋塔」搶攻視覺與甜點商機。圖／85℃提供

85°C麵包坊視覺系新品「超長長長長長蛋塔」長約60公分超級巨，主打當日新鮮現烤，吃得到由嚴選千層丹麥片烤出的金黃塔皮與奶香內餡，特價158元即可跟風開吃，搭配超吸睛長型提盒包裝，經過都得多看一眼。

這款「超長長長長長蛋塔」於全台85°C麵包坊開賣，適合與親友分享，一人獨食也能霸氣享用，蛋塔控這波可別錯過了！

COMEME「三款60公分好長蛋撻

圖／COMEME提供
圖／COMEME提供

排隊蛋撻名店「COMEME」推出3種口味「60公分好長蛋撻」，有原味、半熟乳酪、明太子等選擇，將於10/23起在門市現場限量開賣，每人限購3根，每日數量有限、售完為止。

COMEME「60公分好長蛋撻」以自製千層酥脆塔皮為底，搭配黃金比例蛋餡、三溫糖與法國動物性鮮奶油打造濃郁滑順的經典風味。售價方面，原味好長蛋撻$299、半熟乳酪好長蛋撻$399、明太子好長蛋撻$399。需注意，桃園機場門市不參與本次販售。

圖／COMEME提供
圖／COMEME提供

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