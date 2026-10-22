薔琵颱風逼近照樣喝！光復節連假「超商+手搖」優惠精選：29元喝CoCo、萊爾富抹茶歐蕾買1送1
光復節連假喝起來！颱風薔琵來襲也趕不跑想喝飲料的心，udn小編精選超商與各家手搖近期優惠，買一送一、雙杯特價統統有，甚至還有手搖免費喝，懶人包一次整理給你。
【超商】
⬤ 7-ELEVEN：即日起至10/25，CITY CAFE大杯美式2杯66元、CITY CAFE大杯拿鐵2杯77元、日本靜岡濃抹茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵任選2杯88元。
⬤ 全家便利商店：即日起至11/10，全家Let's Tea新品「金桔揪喝檸」嘗鮮價59元（原價65元）；Let's Tea全品項任選第2杯8折。
⬤ 萊爾富：即日起至11/10，萊爾富「泰式奶茶」特大杯優惠價39元（原價65元）、中杯「抹茶歐蕾」及「焙茶歐蕾」任選買1送1（原價70元），數量有限、售完為止。
【手搖飲】
⬤ CoCo都可：即日起至10/31，於CoCo都可門市臨櫃、都可訂點單享「茉莉綠茶(L)」特價29元、「粉角奶茶(L)」特價39元。商場、外島、部分門市不適用，優惠情況依現場公告為準。
⬤ 珍煮丹：即日起至11/30，珍煮丹南部活動門市限定推出「指定純茶大杯兩杯69元」，活動門市有雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。
⬤ 鶴茶樓：歡慶二代店上線，即日起至10/31，加入鶴茶樓官方LINE即贈「紅鶴烏龍」兌換券1張，限於忠孝復興店、南西誠品店使用。
此外，鶴茶樓西門龍山店開幕，10/24限定「指定飲品免費送」，白鶴烏龍、紅鶴烏龍、黑鶴烏龍3選1，每人限領1杯，活動時段為13:00-14:00、18:00-19:00，各時段限量100杯，如有異動請見官方公告；另有全品項8折優惠，每人限購5杯。
⬤ 先喝道：10/23「朵朵奶蓋系列」享同品項第二杯半價，限現場／你訂自取，每人限購3組（6杯）。
⬤ 可不可熟成紅茶：會員三週年限定，10/26週一Club Pro會員日「白柚水玉紅烏龍」現折10元；另推線上寄杯「30杯享8折」，詳情請見可不可官網。
* 貼心提醒：颱風期間建議避免外出，並注意自身安全
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