比現場買便宜！星巴克外送優惠：兩大杯150元起、巧克力可可碎片星冰樂百元有找
比現場買更划算！星巴克近期外送優惠一次看，雙杯優惠150元起、巧克力可可碎片星冰樂百元有找，優惠方案任你選。
⬤ foodpanda「萬聖開趴 第二杯半價」
即日起至11/3，使用外送平台foodpanda點購兩杯大杯(含)以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂可享第二杯半價。
⬤ foodomo「3款飲品雙杯優惠價」
單杯最低75元喝！即日起至10/23，使用外送平台foodomo點購兩杯大杯美式咖啡、那堤、巧克力可可碎片星冰樂享雙杯優惠：2杯大杯美式咖啡150元、2杯大杯那堤182元、2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂195元。
⬤ foodomo「萬聖雙杯組250元」
即日起至11/3，使用外送平台foodomo點購大杯指定飲品享兩杯250元，有焦糖可可碎片星冰樂、奶香榛果風味摩卡、醇濃抹茶星冰樂等3款飲品，可混搭選擇。以焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂原價175元為例，飲品部分可省100元。
特別一提，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿(含冰塊)，選擇客製化少冰/去冰飲品如需補奶類或飲料依標準配方製作至九分滿，將酌收15元。
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