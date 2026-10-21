比現場買便宜！星巴克外送優惠：兩大杯150元起、巧克力可可碎片星冰樂百元有找

比現場買更划算！星巴克近期外送優惠一次看，雙杯優惠150元起、巧克力可可碎片星冰樂百元有找，優惠方案任你選。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

即日起至11/3，使用外送平台foodpanda點購兩杯大杯(含)以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂可享第二杯半價。

單杯最低75元喝！即日起至10/23，使用外送平台foodomo點購兩杯大杯美式咖啡、那堤、巧克力可可碎片星冰樂享雙杯優惠：2杯大杯美式咖啡150元、2杯大杯那堤182元、2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂195元。

⬤ foodomo「萬聖雙杯組250元」

即日起至11/3，使用外送平台foodomo點購大杯指定飲品享兩杯250元，有焦糖可可碎片星冰樂、奶香榛果風味摩卡、醇濃抹茶星冰樂等3款飲品，可混搭選擇。以焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂原價175元為例，飲品部分可省100元。

特別一提，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿(含冰塊)，選擇客製化少冰/去冰飲品如需補奶類或飲料依標準配方製作至九分滿，將酌收15元。

奶香榛果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤。圖／星巴克官網

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