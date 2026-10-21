大茗萬聖節推「榴槤冰淇淋」新品限時79折　CoCo「葡萄柚果粒茶」買1送1

萬聖節手搖飲再添話題新品！大茗本位製茶堂推出期間限定「榴意有鬼」系列，將榴槤冰淇淋加入茶飲，打造「榴槤忘返」與「浪榴槤」兩款創意組合，分別結合經典奶茶、紅玉紅茶，10月30日至11月1日限時販售，大杯79元起。品牌另外與韓國內衣品牌VERISH跨界合作，推出芒果美式咖啡，消費者購買指定飲品、完成活動任務，還有機會抽中秋季新品內衣及官網購物金。

圖／大茗提供

大茗榴槤冰淇淋飲限時開賣 79元起挑戰特殊風味

這次大茗把榴槤作為新品主角，讓平常以水果、奶茶為主的手搖飲多了一種大膽選項。「榴槤忘返」選擇奶茶作為搭配，讓奶香與榴槤冰淇淋交織；另一款「浪榴槤」則改用紅玉紅茶，藉由茶香襯托榴槤風味，提供不同的味覺組合。兩款飲品皆為大杯規格，其中「榴槤忘返」售價79元，「浪榴槤」售價89元，預計只在10月30日至11月1日供應。榴槤愛好者不妨留意活動期間，實際販售情形仍以門市公告為準。

圖／大茗提供

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大茗聯名VERISH推芒果美式 買飲品抽秋季內衣

除了榴槤系列，大茗也將合作觸角延伸至韓國內衣品牌VERISH，推出以芒果結合美式咖啡的「芒美特調」，中杯售價79元，活動自10月20日起至11月10日。這次聯名不只有飲品，還規劃消費抽獎活動，符合資格的消費者購買指定飲品、完成任務核銷後，可參加抽獎，有機會獲得價值1,120元的VERISH秋季新品內衣；掃描聯名杯套QR Code並完成品牌會員註冊，也有機會抽中7,000元官網購物金。參加方式、抽獎資格與活動細節，仍須依雙方官方公告為準。

CoCo都可優惠咖啡買一送一、葡萄柚果粒茶2杯70元

另外，CoCo都可推出限定活動，10月每週一與週二咖啡系列指定品項同價位買一送一，包含職人美式、生椰職人拿鐵、粉角生椰拿鐵及部分風味美式等；10月21日「週三好友日」則推出大杯葡萄柚果粒茶買一送一，兩杯優惠價70元。消費者可透過CoCo都可官方LINE領取優惠券，部分門市及品項可能不適用，實際供應與活動規範以品牌公告為準。

圖／Coco提供

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