霜淇淋優惠來了！7-ELEVEN「雷神巧克力」第2件省10元　義美「百香蘋果聖代」現省10元嚐鮮吃

秋冬也要爽吃霜淇淋！ 7-ELEVEN超商霜淇淋優惠「雷神巧克力」聯名霜淇淋，指定品項第2件省10元，還能加價6元撒可可脆片；義美則推出「綜合水果霜淇淋聖代」嚐鮮價開吃！

●7-ELEVEN×「雷神巧克力」重磅聯名與霜淇淋優惠

7-ELEVEN「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」可加上可可脆片（6元優惠加購）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN近期推出全新獨家話題聯名系列，邀請日本職人監製，從原料選用、風味到口感全面把關，將經典的雷神巧克力完美融合至超商的霜淇淋、麵包、甜點與熱壓吐司中，打造出專屬超商的獨家美味。

人氣必吃首選： 社群討論度極高的 「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」（售價 49 元），不僅能享受濃郁原味，還能加價 6 元搭配可可脆片，增添豐富顆粒口感，完美還原經典巧克力的酥脆樣貌！

雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供

限時省錢優惠： 於10月27日前，購買指定聯名商品即可享有「第2件省10元」的超值優惠，霜淇淋控千萬別錯過。

●義美食品期間限定：「綜合水果霜淇淋聖代」酸甜登場

義美新品開箱「綜合水果霜淇淋聖代」。圖／翻攝IG@imei.tw

喜愛酸甜水果風味的讀者也有全新選擇，義美門市近期同步推出季節限定的冰品，為秋日帶來清爽滋味！

期間限定新品： 義美於即日起至11月15日限時推出「綜合水果霜淇淋聖代」，以經典牛奶霜淇淋為基底，搭配包覆台灣百香果原汁的厚切凍乾蘋果片，單吃酥脆酸甜，與奶香融合後層次滿分。

義美「百香蘋果聖代」限時降價。圖／翻攝IG@imei.tw

限時嚐鮮優惠： 於11月1日前享有新品嚐鮮價65元／杯（原價75元），全台設有霜淇淋機台的門市皆有販售，不妨把握這波限時降10元就能美味嚐鮮！

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