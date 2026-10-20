快訊

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

生日才過2天…高雄七連霸里長驟逝享壽64歲 華聲里選舉喊卡

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

霜淇淋優惠來了！7-ELEVEN「雷神巧克力」第2件省10元　義美「百香蘋果聖代」現省10元嚐鮮吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
霜淇淋優惠來了！圖／7-ELEVEN提供、翻攝IG@imei.tw
霜淇淋優惠來了！圖／7-ELEVEN提供、翻攝IG@imei.tw

秋冬也要爽吃霜淇淋7-ELEVEN超商霜淇淋優惠「雷神巧克力」聯名霜淇淋，指定品項第2件省10元，還能加價6元撒可可脆片；義美則推出「綜合水果霜淇淋聖代」嚐鮮價開吃！

●7-ELEVEN×「雷神巧克力」重磅聯名與霜淇淋優惠

7-ELEVEN「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」可加上可可脆片（6元優惠加購）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」可加上可可脆片（6元優惠加購）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN近期推出全新獨家話題聯名系列，邀請日本職人監製，從原料選用、風味到口感全面把關，將經典的雷神巧克力完美融合至超商的霜淇淋、麵包、甜點與熱壓吐司中，打造出專屬超商的獨家美味。

人氣必吃首選： 社群討論度極高的 「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」（售價 49 元），不僅能享受濃郁原味，還能加價 6 元搭配可可脆片，增添豐富顆粒口感，完美還原經典巧克力的酥脆樣貌！

雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供
雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供

限時省錢優惠： 於10月27日前，購買指定聯名商品即可享有「第2件省10元」的超值優惠，霜淇淋控千萬別錯過。

●義美食品期間限定：「綜合水果霜淇淋聖代」酸甜登場

義美新品開箱「綜合水果霜淇淋聖代」。圖／翻攝IG@imei.tw
義美新品開箱「綜合水果霜淇淋聖代」。圖／翻攝IG@imei.tw

喜愛酸甜水果風味的讀者也有全新選擇，義美門市近期同步推出季節限定的冰品，為秋日帶來清爽滋味！

期間限定新品： 義美於即日起至11月15日限時推出「綜合水果霜淇淋聖代」，以經典牛奶霜淇淋為基底，搭配包覆台灣百香果原汁的厚切凍乾蘋果片，單吃酥脆酸甜，與奶香融合後層次滿分。

義美「百香蘋果聖代」限時降價。圖／翻攝IG@imei.tw
義美「百香蘋果聖代」限時降價。圖／翻攝IG@imei.tw

限時嚐鮮優惠： 於11月1日前享有新品嚐鮮價65元／杯（原價75元），全台設有霜淇淋機台的門市皆有販售，不妨把握這波限時降10元就能美味嚐鮮！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

義美 霜淇淋 巧克力 超商 7-ELEVEN

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

霜淇淋優惠來了！7-ELEVEN「雷神巧克力」第2件省10元　義美「百香蘋果聖代」現省10元嚐鮮吃

7-ELEVEN雷神巧克力霜淇淋優惠開跑，10月27日前指定聯名商品第2件省10元；義美水果霜淇淋聖代11月1日前嚐鮮價65元。

吃貨快看！ 「LOPIA大巨蛋店」開幕狂歡「3000杯飲料免費送」領取時間、地點一次看

LOPIA台北大巨蛋店11月6日開幕，10月30日至11月1日每天11時送3000杯免費飲料，追蹤指定IG可至B2莫內花園置物櫃旁領取。

台南人出動！「紅葉蛋糕」10／28起再訪台南 「提拉米蘇」首賣、正版「寶可夢包裝」限定必買

輪到台南人排！台北老字號「紅葉蛋糕」本月底將快閃台南，除了各款經典蛋糕外，特別帶來一款首發新品與「寶可夢限定包裝」，邀請台南的訓練家們衝開箱。

全台最愛喝手搖飲城市！ 高雄抽驗飲冰品5件腸桿菌超標挨罰

高雄堪稱全台「手搖飲之都」，飲料店家數居全國之冠，光是手搖飲一年就喝掉逾89億元，但飲冰品衛生是否過關？高雄市衛生局今公布抽驗結果，針對手搖飲店、冰果店等場所抽驗271件飲冰品，發現5件腸桿菌科超標，包括紅茶豆漿、冰品、麥茶及紅茶，其中3件複檢仍不合格，業者各挨罰3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。