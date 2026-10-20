吃貨快看！ 「LOPIA大巨蛋店」開幕狂歡「3000杯飲料免費送」領取時間、地點一次看

狂撒3000杯！ 超人氣知名超市「LOPIA」台北大巨蛋Garden City店，將在11月6日開幕，重磅開幕優惠祭出整整3000杯免費飲料要送給廣大民眾，手刀筆記準備衝一波！

日本超市LOPIA台北大巨蛋Garden City店將於11月6日開幕。圖／摘自threads

官方特別祭出「開幕特別活動」，自10月30日至11月1日止，一連展開三天，民眾可於活動期間每日上午11時，前往指定地點，並追蹤官方指定的IG帳號（@lopiatw.gardencity_official），即可當場獲得免費飲品！

而領取地點就位在台北市信義區忠孝東路四段505號的B2F（台北大巨蛋地下街），發放地點則設於「莫內花園 B2 置物櫃旁 貼心小站」。

圖／翻攝IG@lopiatw.hanshin_official

LOPIA台北大巨蛋Garden City店特色以「美食主題樂園」貫穿，希望藉由這波開幕特別企劃，讓大家不僅能手拿清涼飲品，更能輕鬆漫步在大巨蛋 Garden City 商場中，盡情探索各式各樣的日本道地美食！

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