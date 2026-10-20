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台南人出動！「紅葉蛋糕」10／28起再訪台南 「提拉米蘇」首賣、正版「寶可夢包裝」限定必買

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／紅葉蛋糕粉專及官網
圖／紅葉蛋糕粉專官網

輪到台南人排！台北老字號「紅葉蛋糕」本月底將快閃台南，除了各款經典蛋糕外，特別帶來一款首發新品與「寶可夢限定包裝」，邀請台南的訓練家們衝開箱。

圖／<a href='/search/tagging/1013/紅葉蛋糕' rel='紅葉蛋糕' data-rel='/1013/209049' class='tag'><strong>紅葉蛋糕</strong></a>粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

不只快閃高雄，「紅葉蛋糕」將於10/28至11/30再度快閃台南，進駐新光三越台南西門店GF A區，招牌黑森林蛋糕、鮮奶油蛋糕與長條蛋糕都買得到，更特別推出新品「FOOOOKIE 系列提拉米蘇」於台南快閃首賣，吃得到細緻滑順的馬斯卡彭起司，喜愛乳酪香氣與奶香的朋友絕對不容錯過。

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

圖／摘自紅葉蛋糕官網
圖／摘自紅葉蛋糕官網

此外，台南快閃期間，紅葉蛋糕也推出「寶可夢30周年正版授權包裝」，僅在台南西門快閃期間供應，只要購買榛果巧克力生乳捲就能入手限定包裝，一起吃蛋糕為寶可夢慶生。需注意的是，部分商品採分段販售，販售品項與日期請見下方圖片。

圖／摘自紅葉蛋糕官網
圖／摘自紅葉蛋糕官網

圖／摘自紅葉蛋糕官網
圖／摘自紅葉蛋糕官網

紅葉蛋糕 台南快閃資訊

快閃日期：10/28～11/30

地點：新光三越台南西門店 GF A區（台南市中西區西門路一段658號）

櫃位位置：愛馬仕專櫃旁

首日販售時間：10/28 暫定14:00開始

官網詳情：https://reurl.cc/WzZKny

備註：所有商品依現場供應情況販售，數量有限、售完為止

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

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