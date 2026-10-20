台南人出動！「紅葉蛋糕」10／28起再訪台南 「提拉米蘇」首賣、正版「寶可夢包裝」限定必買

高雄堪稱全台「手搖飲之都」，飲料店家數居全國之冠，光是手搖飲一年就喝掉逾89億元，但飲冰品衛生是否過關？高雄市衛生局今公布抽驗結果，針對手搖飲店、冰果店等場所抽驗271件飲冰品，發現5件腸桿菌科超標，包括紅茶豆漿、冰品、麥茶及紅茶，其中3件複檢仍不合格，業者各挨罰3萬元。

2026-10-20 09:36