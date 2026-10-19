這杯有魔法！再睡5分鐘聯名《哈利波特》 「霍格華茲4大課程」變身手搖 5款限量周邊超欠買

哈利波特手搖杯！「再睡5分鐘」攜手《哈利波特 Harry Potter》推出重磅聯名，打造4款主題限定飲品與周邊商品，將於10/27正式登場。

圖／再睡5分鐘IG@napteazzz

人氣手搖飲「再睡5分鐘」宣布好消息，將聯手華納兄弟全球探索消費性產品部門推出《哈利波特 Harry Potter》系列企劃，預計自10/27起開賣。本次以霍格華茲經典四大課程「飛行課、藥草學、魔咒學、奇獸學」為靈感，打造4款聯名新飲品，分別為焦糖布丁歐蕾、桂花仙草歐蕾、葡萄藍柑沙沙、蘋果莓莓沙沙，並搭配「霍格華茲課程限定變色隨行杯」，每杯（飲品+隨行杯）149元。

圖／再睡5分鐘IG@napteazzz

而周邊商品部分則有霍格華茲課程系列：2027年壓克力月曆驚喜盒、魔蘋果造型絨毛吊飾提袋組、魔咒學造型精裝筆記本、怪物書造型14吋筆電包及光輪2000造型兩用抱枕毯。

如何入手周邊呢？只要購買任一主題飲品乙杯，即可不限組數加價/預購系列週邊商品，數量有限、售完為止。需注意的是，10/27起為搶先預購，首波現貨自11月起陸續到貨，而全系列現貨則預計於12/10開始。

圖／再睡5分鐘IG@napteazzz

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