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平日17點後「霜淇淋買1送1」！COLD STONE「2款宇治抹茶新品」全台17店限定開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COLD STONE提供
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COLD STONE宇治抹茶」新品登場，有「宇治脆脆霜淇淋」與「宇治抹茶阿法淇朵」兩款超抹新品，平日17:00後還享霜淇淋買一送一，懂省的人抄筆記！

霜淇淋為限定門市販售。圖／COLD STONE提供
霜淇淋為限定門市販售。圖／COLD STONE提供

COLD STONE「宇治抹茶」新品開賣

COLD STONE「宇治脆脆霜淇淋」與「宇治抹茶阿法淇朵」即日起於酷聖石直營門市17店限定販售，宇治脆脆霜淇淋以日本宇治抹茶製成霜淇淋，口感細緻滑順、散發茶香，搭配蕎麥脆脆層次更豐富；宇治抹茶阿法淇朵則是義式濃縮咖啡與宇治抹茶霜淇淋的組合，結合滑順口感與苦甜風味，堪稱最佳大人系聖品。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

三大優惠一次看

加價購優惠：即日起至11/30，點購冰淇淋商品即可以99元加購「宇治脆脆霜淇」淋或以109元加購「宇治抹茶阿法淇朵」。

消費送霜淇淋回流券：即日起至11/30，於霜淇淋限定17店購買任一冰淇淋商品，即贈「宇治脆脆霜淇淋回流券」乙張。單筆消費計算，數量有限、贈完為止。

宇治脆脆霜淇淋星光活動：即日起至11/30，平日週一至五17:00後，於限定17店買「宇治脆脆霜淇淋」享買一送一。

宇治脆脆霜淇淋。圖／COLD STONE提供
宇治脆脆霜淇淋。圖／COLD STONE提供

宇治抹茶阿法淇朵。圖／COLD STONE提供
宇治抹茶阿法淇朵。圖／COLD STONE提供

COLD STONE「宇治抹茶」販售門市

西門、中環、板橋、新店、永和、宏匯、誠品裕隆城、美麗華、港站、宜蘭、華泰、時代、新中友、夢時代、高遠、屏東、南紡二

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少冰也要加15元？星巴克新制店員也搞混 他買美式「1句話」讓店員改口

台灣星巴克自10月12日起調整飲品客製化收費規定，冷飲若選擇少冰、去冰，想額外補滿奶類或飲料，須加收15元，引發不少消費者反彈。不過，新制上路後，似乎連店員都還沒完全搞清楚收費標準。一名網友分享，自己到星巴克買冰美式並要求少冰，沒想到店員竟表示「補滿要加15元」，讓他忍不住反問「美式要補什麼？」最後店員才改用加水的方式補滿，掀起網友熱議。

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