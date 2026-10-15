平日17點後「霜淇淋買1送1」！COLD STONE「2款宇治抹茶新品」全台17店限定開賣
COLD STONE「宇治抹茶」新品登場，有「宇治脆脆霜淇淋」與「宇治抹茶阿法淇朵」兩款超抹新品，平日17:00後還享霜淇淋買一送一，懂省的人抄筆記！
COLD STONE「宇治抹茶」新品開賣
COLD STONE「宇治脆脆霜淇淋」與「宇治抹茶阿法淇朵」即日起於酷聖石直營門市17店限定販售，宇治脆脆霜淇淋以日本宇治抹茶製成霜淇淋，口感細緻滑順、散發茶香，搭配蕎麥脆脆層次更豐富；宇治抹茶阿法淇朵則是義式濃縮咖啡與宇治抹茶霜淇淋的組合，結合滑順口感與苦甜風味，堪稱最佳大人系聖品。
三大優惠一次看
加價購優惠：即日起至11/30，點購冰淇淋商品即可以99元加購「宇治脆脆霜淇」淋或以109元加購「宇治抹茶阿法淇朵」。
消費送霜淇淋回流券：即日起至11/30，於霜淇淋限定17店購買任一冰淇淋商品，即贈「宇治脆脆霜淇淋回流券」乙張。單筆消費計算，數量有限、贈完為止。
宇治脆脆霜淇淋星光活動：即日起至11/30，平日週一至五17:00後，於限定17店買「宇治脆脆霜淇淋」享買一送一。
COLD STONE「宇治抹茶」販售門市
西門、中環、板橋、新店、永和、宏匯、誠品裕隆城、美麗華、港站、宜蘭、華泰、時代、新中友、夢時代、高遠、屏東、南紡二
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