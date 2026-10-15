平日17點後「霜淇淋買1送1」！COLD STONE「2款宇治抹茶新品」全台17店限定開賣

台灣星巴克自10月12日起調整飲品客製化收費規定，冷飲若選擇少冰、去冰，想額外補滿奶類或飲料，須加收15元，引發不少消費者反彈。不過，新制上路後，似乎連店員都還沒完全搞清楚收費標準。一名網友分享，自己到星巴克買冰美式並要求少冰，沒想到店員竟表示「補滿要加15元」，讓他忍不住反問「美式要補什麼？」最後店員才改用加水的方式補滿，掀起網友熱議。

2026-10-15 11:42