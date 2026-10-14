高雄人開箱！炎亞綸的精品甜點「HOHOS」插旗漢神巨蛋 「2大神級甜點」買6入享9折 再多送甜點、徽章與保冷袋
這次不是快閃店！藝人炎亞綸的甜點品牌「HOHOS」甜點實驗室插旗高雄，10月「2大新品」現場限定販售，還有品牌徽章、保冷袋免費送。
由藝人炎亞綸所創立的精品甜點與當代創意伴手禮品牌「HOHOS」以PASTRY LAB 甜點實驗室「正櫃進駐」高雄漢神巨蛋B1，現場買得到本月人氣新品「厚燒巴斯克」及「生布丁燒」。
厚燒巴斯克吃得到職人半熟乳酪與焦香脆餅的多層口感，靈魂在於把香草籽拌進乳酪中，讓香氣更濃厚且不膩；而生布丁燒同樣將香草籽融入日式昭和布丁裡，上層的雲朵蛋糕濕潤蓬鬆，湯匙挖下去能一次吃到手工熬製的苦甜焦糖醬、日式硬布丁與蛋糕，讓人一口接一口。
特別一提的是，厚燒巴斯克有獨特的豪邁吃法，有別於拿叉子分成小塊吃，更適合以漢堡吃法，用外層包裝紙包著直接拿起來大口咬下，所有層次一次滿足，瞬間觸發多巴胺的快樂反應。另針對厚燒巴斯克、生布丁燒推組合折扣，任選4入95折、任選6入9折。
歡慶巨蛋週年慶開跑，「HOHOS」10/15至11/10加碼，任選6入不僅享9折還加贈厚燒巴斯克乙個，再送品牌徽章、保冷袋各乙份，好康多重疊加，把吃甜點的幸福感拉到最滿。
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