鶴茶樓不賣紅茶了？無預警升級「二代店」20款新品＋限時買一送一、免費托特包7大優惠懶人包

手搖控暴動！ 以紅茶專賣深植人心的「鶴茶樓」迎來品牌創立6週年，宣佈迎來重大變革，全台門市正式升級為二代店「烏龍茶專賣茶室」。不僅店裝、菜單全面換新，一口氣推出多達20款烏龍系列飲品與全新配料，更霸氣祭出長達三週、多達7大波段的超狂優惠快追！

圖／鶴茶樓提供

●空間與視覺全面革新：打造純粹現代茶室

圖／鶴茶樓提供

走過六個年頭，鶴茶樓從經典紅茶專賣跨足至全新領域，強調「變的是風味的極致呈現，不變的是對品質的堅持」。品牌不僅全面翻新視覺，將原本的復古木質調蛻變為俐落現代茶室，以溫潤的鼠尾草綠與奶油白定調，更發表全新LOGO，展現製茶職人的內斂精神與質感美學。

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●主打「功夫烏龍」系列與全新特色配料

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全新登場的「功夫烏龍」系列以「紅、黑、白鶴」三款特色烏龍茶為核心：白鶴烏龍（M30元／L35元）：帶有中火烘焙的溫潤木質香；黑鶴烏龍（M30元／L35元）：展現深沉厚實的焙火風味；紅鶴烏龍（M35元／L40元）：綻放濃郁迷人的蜜香。

此外，咀嚼控不能錯過的全新配料「功夫烏龍茶丸」同步登場，將濃郁的貴妃烏龍茶湯揉入珠芯，打造出晶亮彈嫩的口感；還有結合法國鮮奶油的「貴妃烏龍奶蓋」。

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驚喜的是，忠孝店與南西店更限定開賣以貴妃烏龍悶煮的「隱藏版茶葉蛋」，蛋白Q彈入職、茶香四溢。

●7大優惠接力連跑三週，托特包免費帶回家

歡慶二代店登場，鶴茶樓自10月17日起推出長達三週的超狂優惠活動：

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-功夫烏龍買一送一：10月17日全門市同享，每人限購3組。

-限時免費喝與8折優惠：指定門市（如忠孝店、南西誠品店、西門龍山店）於特定時段（13-14時、18-19時）免費送大杯烏龍茶3選1，全日更加碼全品項8折。

-質感托特包免費送：10月27日起至11月9日，消費者只要購買任一飲品並與托特包樣品拍照上傳至Threads並標記官方帳號，即可免費獲得限量托特包（分波段發送「寶寶藍」、「奶油黃」、「春櫻粉」三色）。

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-加料與純茶優惠：11月2日至11月6日享烏龍茶丸免費加料；11月9日至11月13日則推出純茶類（不含蕎麥茶）第二杯半價好康。

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