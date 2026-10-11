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沒有免費了！星巴克10／12起「去冰補滿」加收15元 網推1招抗漲
沒有免費了！星巴克以往提供「去冰補牛奶」且不加價的貼心服務，近日發布客製化服務調整公告，引發網友熱議「這樣會逼走很多死忠客」、「以為它的優點是去冰補滿耶」。
星巴克宣布調整客製化服務並發布公告，10/12起調整部分客製化服務收費方式，如升級特選濃縮咖啡由+10元調為+15元、加鮮奶油、焦糖風味淋醬、抹茶液、可可碎片等其他配料則統一為+15元。其中，最為引發消費者爭議的，則是在冰量調整部分一改免費補滿的服務，少冰/去冰若需再補奶類或飲料需加收15元。
另有網友建議如仍偏好客製化，可多運用自帶環保杯折10元的優惠。
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